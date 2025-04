Páscoa Saudável: nutricionista dá dicas para aproveitar a data com equilíbrio

Natália Massoca orienta sobre o consumo consciente de chocolates e como adaptar a época festiva para diferentes necessidades alimentares

Com a chegada da Páscoa, os tradicionais ovos de chocolate voltam a ocupar espaço nas prateleiras — e também nas nossas casas. Apesar do simbolismo e da alegria envolvidos na data, o consumo excessivo de chocolate pode trazer alguns riscos à saúde, principalmente para crianças e pessoas com restrições alimentares.

Para ajudar a tornar essa celebração mais equilibrada e consciente, a nutricionista Natália Massoca, do SanSaúde, reuniu dicas práticas e acessíveis para toda a família.

Cuidado com os excessos

Segundo a nutricionista, os ovos de Páscoa industrializados possuem alto teor de gordura saturada, o que pode ser prejudicial se consumido em grande quantidade. A orientação é optar por chocolates mais funcionais, com alto teor de cacau (acima de 50% ou 70%), e os ovos ricos em fibras e antioxidantes (neste caso adicionado na produção).

“Escolher chocolates com castanhas, frutas secas ou adoçados de forma mais natural é uma boa forma de reduzir o impacto negativo dos ingredientes industrializados”, explica Natália.

Moderação para os pequenos

Um ponto de atenção especial é o consumo por crianças. É comum que elas recebam ovos de diversos familiares e queiram comer tudo no mesmo dia, o que pode resultar em desconforto ou até intoxicação alimentar.

“É importante fracionar o consumo. Uma ideia interessante é negociar com a criança: ‘Qual ovo vence primeiro?’ ou ainda criar uma rotina em que um ovo seja consumido por mês. Assim, o chocolate dura mais e evita excessos”, sugere a nutricionista.

Alternativas para quem tem restrições

Natália também destaca que hoje existem diversas opções no mercado para quem possui restrições alimentares:

Diabéticos: chocolates sem açúcar são boas opções, mas é preciso atenção à quantidade de gordura saturada, que também pode alterar a glicemia. “Não é porque é sem açúcar que está liberado. O ideal é optar por chocolates mais amargos e com adoçantes naturais, como stévia ou açúcar de coco.”

Intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite: há diversas marcas que oferecem chocolates zero lactose e também versões sem leite, feitos com leite de castanhas, leite de coco ou leite de soja.

Alergia a castanhas e sensibilidade a adoçantes: é fundamental ler os rótulos, especialmente se o produto contém polióis como xilitol e eritritol, que podem causar desconforto gastrointestinal. Nesses casos, prefira chocolates adoçados com fibras ou alternativas mais naturais.

Doces caseiros como opção saudável

Para quem deseja fugir dos ovos industrializados, a dica é preparar sobremesas caseiras mais leves. “Você pode fazer uma taça de frutas com um creme branco e uma ganache de chocolate 70%. É uma opção mais equilibrada, que ainda assim mantém o clima festivo da data”, indica Natália.

Celebre com equilíbrio

Mais do que restringir, o objetivo das orientações é promover o consumo consciente, aproveitando a Páscoa com prazer e sem exageros. “Com pequenas escolhas, conseguimos manter a saúde em dia e ainda assim celebrar com sabor e alegria”, finaliza.