Morre motociclista ferido em acidente em Votuporanga 

Elviro Diogo de Oliveira Filho, de 61 anos, estava hospitalizado desde 14 de outubro, quando ficou ferido em acidente na rotatória da Rua Copacabana com a Avenida Pansani.
Faleceu no início da madrugada desta segunda-feira (17.nov), na Santa Casa de Votuporanga/SP, o senhor Elviro Diogo de Oliveira Filho, de 61 anos. Ele sofreu um acidente de trânsito na manhã do dia 14 de outubro, na rotatória da Rua Copacabana com a Avenida Pansani.
De acordo com o apurado, por volta das 7h30, Elviro seguia de motocicleta pela Rua Copacabana, quando aconteceu a colisão com um carro que trafegava pela Avenida Pansani. Desde então ele estava internado na Santa Casa de Votuporanga, onde faleceu.
As causas do acidente ainda são investigadas.
Elviro Diogo de Oliveira Filho, atuava como motorista da Ciafer e morava no bairro Santa Felícia. Ele deixou a esposa Rosangela Piovezan; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
Seu sepultamento ocorreu às 17h, nesta segunda-feira (17), no Cemitério Municipal de Parisi/SP.