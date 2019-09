COLUNA Bastidores – Por Antonio Carlos de Camargo

Perguntar não ofende

1 – Em que situação se encontra o processo que envolve a rede de supermercados Laranjão?

2 – Será que agora vai, a ligação aérea entre Votuporanga e São Paulo?

3 – E a revitalização do trecho entre a ruas Ceará e Paraíba na rua Amazonas, termina quando?

Quando o interesse é deles próprios, deputados e senadores não fazem cera na hora de decidir. Foi o que aconteceu com o projeto de lei que flexibiliza a fiscalização dos gastos eleitorais, diminuindo o grau de punição inclusive. Este, lamentavelmente, é o retrato da atuação de nossos parlamentares. Fazer o que? É não votar mais naqueles que agem dessa maneira. O eleitor tem o poder de cassar democraticamente seus mandatos., na urna. Só que não se pode generalizar. Há muita gente boa por lá, sim.

Procedimento

A região viu diminuído ano passado sua representação na Câmara Federal. Apenas três deputados estão lá e todos os três votaram não nessa matéria: Fausto Pinato (PP), Luiz Carlos Motta (PL) e Geninho Zuliani (DEM). O primeiro é de Fernandópolis, Motta é de Rio Preto e Zuliani de Olímpia, onde foi prefeito.

E essa?

Advogados da União estão reivindicando a ampliação do período de férias de 30 para 60 dias. Alegam que é questão de isonomia, porque parlamentares, juízes e ministros do Supremo gozam desse privilégio. A que ponto chegamos.

Giro de Notícias

Foi iniciada nesta semana a reforma da Praça da Paz no bairro CDHU em Valentim Gentil. A obra conta com verba destinada pelo Deputado Federal Paulo Freire, por intermédio do vereador Ezequiel Cabeleireiro. *** O vereador Osmair Ferrari alertou o Executivo sobre a importância da instalação de placas de sinalização indicando a presença de ciclistas na vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27. *** A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o requerimento do deputado e presidente do colegiado, Fausto Pinato (PP-SP), para que seja realizada audiência pública para discutir a proposta de liberação do plantio da Cannabis (nome científico da maconha) com fins medicinais. *** O superintendente da SAEV, Valdeci Bortoloti, tem presença confirmada para segunda feira no programa Clube Notícias. *** A propósito a seção de entrevistas do programa é transmitida ao vivo pela WEB, no canal da emissora. *** Sorte grande: assessores do gabinete da liderança do PT na Câmara Federal dividiram o prêmio acumulado da Mega-Sena nesta quarta feira (18). O total do prêmio era de 120 milhões de reais.

Coisa & Tal

Não é nem preciso fazer pesquisa para se obter a resposta: qual a frase mais pronunciada hoje em qualquer lugar que você vá? Sem nenhuma dúvida é esta: “Mas que calor hein”? Os termômetros têm acusado índices alarmantes, principalmente em nossa região, sem dúvida a mais quente do estado. Além disso, os efeitos da secura. É importante, portanto, que se tome muita água, evitar exercícios físicos nos períodos mais quentes do dia. E os cuidados devem ser redobrados em relação a idosos e crianças.