Secretaria da Educação realiza audiência pública sobre finanças nesta quarta-feira 

A Prefeitura de Votuporanga/SP realiza audiência pública sobre finanças e investimentos da Secretaria Municipal da Educação nesta quarta-feira (28.jan), a partir das 15h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, na Câmara Municipal. O encontro é aberto a toda comunidade votuporanguense.

O debate vai envolver os gastos e investimentos realizados pela pasta educacional referentes ao segundo semestre de 2025. A convocação foi publicada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Município.

Durante o encontro, serão apresentados os dados relativos à aplicação dos recursos previstos no artigo 212 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 11.494/2007 e no artigo 56, inciso XXXIX, da Lei Orgânica do Município, além das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação no período.

A Câmara Municipal de Votuporanga fica na Praça Vereador Viana Filho, localizada na Rua Venezuela, nº 3819, no bairro Vila América.