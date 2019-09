Mostra de fotografia valoriza o olhar da terceira idade

Exposição fica no Parque da Cultura até 29 de setembro.

O resultado do projeto ‘Olhar que Diz’, um dos contemplados através do ProAC Município Votuporanga, está em exposição, no período do dia 17 a 29 de setembro, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.

O projeto registra por meio de fotografia, pessoas idosas em seu cotidiano nos asilos e instituições assistenciais do Município de Votuporanga-SP, procurando preservar a personalidade, retratando comportamentos, rotinas e estilos de vida, despertando, assim, uma experiência fotográfica única. O processo envolveu produção de cenário, maquiagem e figurino, pós-produção (edição, revelação) e exposição dos produtos em moldura.

O projeto foi um dos vencedores do Edital ProAC Município Votuporanga, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Para Bruna Viana, “ao atender a um público pouco visado por projetos culturais, o Olhar que Diz tem como objetivo socializar os idosos atendidos em instituições e proporcionar o acervo de suas memórias com o retrato emoldurado. E, ainda, valorizar a autoestima e o emocional ao despertar a identidade e a essência de cada indivíduo”.

O Centro de Informações Culturais e Turísticas, no Parque da Cultura, funciona de terça a sexta das 9h30 às 19h e sábado e domingo das 15h às 20h. A entrada é franca.

A exposição poderá ser vista também no período de 7 até 14 de outubro no Lar Viver Bem, e de 21 a 28 de outubro no Lar São Vicente de Paulo.