Paulistão 2026: veja datas e horários das quartas de final 

Confrontos serão decididos em jogo único; quatro melhores da primeira fase serão mandantes.

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. Os confrontos serão decididos em jogo único, com mando de campo para os quatro melhores classificados da primeira fase.

Os duelos foram feitos em cruzamento olímpico, com o primeiro enfrentando o oitavo colocado da primeira fase, o segundo enfrentando o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto classificado. Veja a tabela:

Sábado, 21 de fevereiro

Bragantino x São Paulo , às 18h30, no Cícero de Souza Marques – TNT e HBO Max

Palmeiras x Capivariano , às 20h30, na Arena Barueri – Record, CazéTV e HBO Max

Domingo, 22 de fevereiro

Novorizontino x Santos , às 16h, no Jorge Ismael de Biasi – TNT e HBO Max

Portuguesa x Corinthians , às 20h30, no Canindé – Record, CazéTV e HBO Max

Nesta segunda-feira, representantes dos clubes classificados participaram do Conselho Técnico de maneira retoma, ou seja, em reunião online.

A pontuação dos classificados segue valendo para a definição dos confrontos e mandos de campo da semifinal, que também será decidida em jogo único. As equipes continuarão somando pontos no mata-mata.

As finais do Paulistão 2026 serão disputadas em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

A ordem dos classificados: