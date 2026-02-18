Corpo é encontrado dentro de saco em terreno em Rio Preto 

Conforme a polícia, a vítima é um homem. O corpo foi localizado nesta terça-feira (17) no bairro Estância Santa Catarina.
O corpo de um homem foi encontrado na noite desta terça-feira (17.fev) dentro de um saco, em um terreno no bairro Estância Santa Catarina, em São José do Rio Preto/SP.
Conforme apurado, o corpo estava em estado avançado de decomposição. A suspeita da polícia é de que a vítima era uma pessoa em situação de rua. Um familiar esteve no local e reconheceu o corpo por conta de uma cicatriz.
As equipes da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a causa da morte.