Corpo é encontrado dentro de saco em terreno em Rio Preto 

Conforme a polícia, a vítima é um homem. O corpo foi localizado nesta terça-feira (17) no bairro Estância Santa Catarina.

O corpo de um homem foi encontrado na noite desta terça-feira (17.fev) dentro de um saco, em um terreno no bairro Estância Santa Catarina, em São José do Rio Preto/SP.

Conforme apurado, o corpo estava em estado avançado de decomposição. A suspeita da polícia é de que a vítima era uma pessoa em situação de rua. Um familiar esteve no local e reconheceu o corpo por conta de uma cicatriz.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a causa da morte.