Homem é preso após agredir esposa com ripa em Votuporanga 

O caso de violência doméstica foi registrado na noite desta terça-feira (17), no bairro Chácara das Paineiras.

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (17.fev), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP, após agredir a esposa com um pedaço de madeira (ripa).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência no cruzamento das ruas Dos Eucaliptos e Paraíba, onde uma mulher pedia por socorro na rua, afirmando estar sendo agredida pelo próprio companheiro com um pedaço de madeira.

Em seguida, já pelo local, os PMs constataram que se tratava de mais um caso de violência doméstica, onde o suspeito identificado pelas iniciais T.S.A., teria utilizado um pedaço de madeira para atingir a vítima G.P., causando lesões em seu braço esquerdo. A mulher apresentava sinais evidentes das agressões sofridas.

O indivíduo que apresentava comportamento agressivo foi preso e colocado no compartimento de presos da viatura, onde ainda teria ameaçado a companheira de morte na presença dos PMs.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e autuado por lesão corporal, ameaça e violência doméstica, sendo colocado à disposição da Justiça.