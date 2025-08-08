Parque da Cultura: tirolesa e pedalinhos serão inaugurados nesta sexta-feira

A tirolesa terá o valor de R$ 30 por descida, para pessoas com peso entre 15 e 120 quilos; já o pedalinho poderá ser utilizado por duas pessoas por 15 minutos, pelo valor de R$ 20. Crianças com até 12 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugura nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, no aniversário de 88 anos da cidade, mais opções de lazer e entretenimento para a população que visita o Parque da Cultura.

Serão inaugurados a tirolesa e o pedalinho na abertura oficial do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), a partir das 18h30, no Palco Sesc.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, explicou que as duas novas atrações turísticas chegam para ampliar a diversão das famílias votuporanguenses e visitantes de toda região: “O Parque da Cultura é um dos espaços mais visitados, fotografados e queridos pela população de Votuporanga, um verdadeiro cartão-postal que une natureza, cultura e convivência. Com a inauguração, queremos também encantar os visitantes que escolhem a cidade como destino.”

O prefeito Jorge Seba explicou que devido Votuporanga ser um Município de Interesse Turístico (MIT), o investimento deve gerar impacto, valorizando um local já consolidado e, ao mesmo tempo, ampliando e desenvolvendo o ponto turístico: “A instalação da tirolesa e dos pedalinhos reforça essa proposta: de transformar o Parque da Cultura em uma referência regional de lazer, gerar fluxo turístico, atrair visitantes e fortalecer a economia local de forma sustentável e criativa.”

Os serviços serão oferecidos pela empresa Aguapeí Brasil Soluções Integradas Ltda, com sede em Lins/SP, especializada em turismo de aventura e ecoturismo.

A tirolesa terá o valor de R$ 30 por pessoa, por descida, para pessoas com peso entre 15 e 120 quilos. Já o pedalinho poderá ser utilizado por duas pessoas por 15 minutos, pelo valor de R$ 20. Crianças com até 12 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

O diretor de planejamento e operações da empresa, Antônio Carlos Covolan, garante que desde a concepção até a operação, todas as exigências legais e de segurança estão sendo cumpridas. Ele explicou que as atividades seguem normas técnicas rigorosas de segurança, incluindo a ABNT NBR ISO 21101, voltada ao turismo de aventura. Todos os participantes assinarão um termo de ciência de risco e corresponsabilidade, e todas as atividades contam com cobertura de seguros.

Parte da equipe é formada por colaboradores de Lins e também de Votuporanga. A intenção é que, futuramente, todo o efetivo seja contratado na cidade, gerando novas oportunidades de trabalho.

As atrações funcionarão todos os dias durante o FLIV, das 9h às 22h. Após o festival, passarão a operar aos finais de semana e em datas especiais.