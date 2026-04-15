Parque da Cultura recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo 

Com programação gratuita e ampliada, iniciativa celebra os 80 anos do Sesc São Paulo ao articular diferentes linguagens artísticas, ações de acessibilidade e incentivo à economia criativa local.

@caroline_leidiane

No próximo domingo (19), o Parque da Cultura, se converte em território de fruição estética e convivência coletiva. Das 16h às 20h, a cidade recebe uma edição expandida do Circuito Sesc de Artes 2026, projeto itinerante do Sesc São Paulo que, ao longo de oito décadas, consolidou sua atuação na formação de público e na difusão cultural em diferentes territórios do Estado.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, o projeto aposta na descentralização cultural para levar produção artística qualificada a cidades que não possuem unidade física da instituição.

Em Votuporanga, essa diretriz se materializa em uma programação permeada por múltiplas linguagens — da música à literatura, do circo às artes visuais — compondo uma experiência simultânea e acessível.

No campo musical, a DJ Camiska conduz um set que tensiona fronteiras sonoras ao mesclar MPB, reggae e dancehall. Já nas artes cênicas, o espetáculo “Ladeira das Crianças”, do Grupo Rosas Periféricas, propõe uma dramaturgia sensível atravessada por questões sociais, enquanto a intervenção “Sem Rótulos, Jam Session”, do Coletivo Nós por Nós, investe na improvisação como dispositivo de encontro e expressão coletiva. O circo comparece com “Matcha”, do Grupo Oculto do Aparente, explorando o corpo e o risco em chave poética.

A dimensão formativa e de mediação cultural também se faz presente. A ação “Sementes de Leitura: Histórias que Florescem” ativa o imaginário por meio da oralidade e da escuta, enquanto a oficina de chaveiro em macramê aproxima o público de práticas artesanais.

Soma-se a isso a “Mala de Livros”, iniciativa que amplia o acesso ao livro, e a experiência imersiva em realidade virtual “Sesc 80 Anos”, que insere o espectador em um ambiente tecnológico que dialoga com a memória institucional.

Um dos eixos mais significativos desta edição reside na ampliação das estratégias de acessibilidade. A presença de intérpretes de Libras não aparece como adendo, mas como parte estruturante da programação, indicando um avanço na construção de políticas culturais mais inclusivas.

Em paralelo, roteiros de Turismo Social com passeios guiados gratuitos reforçam a ideia de cultura como experiência ampliada, que extrapola o espaço do espetáculo.

Em sinergia com as atividades artísticas, o tradicional Parque das Artes ocorre de forma concomitante, reunindo food trucks e feira de artesanato, destacando a economia criativa e valorizando talentos do município.

Ao ocupar o espaço público com múltiplas camadas de expressão, o Circuito Sesc de Artes se estabelece como vetor de democratização cultural.

Em Votuporanga, a edição de 2026 não apenas oferece acesso gratuito à arte, mas também instaura um ambiente de circulação simbólica onde diferentes repertórios se encontram — e, por algumas horas, transformam o cotidiano em experiência estética compartilhada.

Circuito Sesc de Artes 2026