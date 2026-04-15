Parque da Cultura recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo 

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Realizado pelo Sesc São Paulo com prefeituras e sindicatos, o projeto leva programação artística a cidades sem unidade da instituição - Foto: Divulgação 

Com programação gratuita e ampliada, iniciativa celebra os 80 anos do Sesc São Paulo ao articular diferentes linguagens artísticas, ações de acessibilidade e incentivo à economia criativa local.

@caroline_leidiane

No próximo domingo (19), o Parque da Cultura, se converte em território de fruição estética e convivência coletiva. Das 16h às 20h, a cidade recebe uma edição expandida do Circuito Sesc de Artes 2026, projeto itinerante do Sesc São Paulo que, ao longo de oito décadas, consolidou sua atuação na formação de público e na difusão cultural em diferentes territórios do Estado.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, o projeto aposta na descentralização cultural para levar produção artística qualificada a cidades que não possuem unidade física da instituição.

Em Votuporanga, essa diretriz se materializa em uma programação permeada por múltiplas linguagens — da música à literatura, do circo às artes visuais — compondo uma experiência simultânea e acessível.

No campo musical, a DJ Camiska conduz um set que tensiona fronteiras sonoras ao mesclar MPB, reggae e dancehall. Já nas artes cênicas, o espetáculo “Ladeira das Crianças”, do Grupo Rosas Periféricas, propõe uma dramaturgia sensível atravessada por questões sociais, enquanto a intervenção “Sem Rótulos, Jam Session”, do Coletivo Nós por Nós, investe na improvisação como dispositivo de encontro e expressão coletiva. O circo comparece com “Matcha”, do Grupo Oculto do Aparente, explorando o corpo e o risco em chave poética.

A dimensão formativa e de mediação cultural também se faz presente. A ação “Sementes de Leitura: Histórias que Florescem” ativa o imaginário por meio da oralidade e da escuta, enquanto a oficina de chaveiro em macramê aproxima o público de práticas artesanais.

Soma-se a isso a “Mala de Livros”, iniciativa que amplia o acesso ao livro, e a experiência imersiva em realidade virtual “Sesc 80 Anos”, que insere o espectador em um ambiente tecnológico que dialoga com a memória institucional.

Um dos eixos mais significativos desta edição reside na ampliação das estratégias de acessibilidade. A presença de intérpretes de Libras não aparece como adendo, mas como parte estruturante da programação, indicando um avanço na construção de políticas culturais mais inclusivas.

Em Votuporanga, a proposta reúne música, literatura, circo e artes visuais em uma experiência acessível e simultânea – Foto: Ascom

Em paralelo, roteiros de Turismo Social com passeios guiados gratuitos reforçam a ideia de cultura como experiência ampliada, que extrapola o espaço do espetáculo.

Em sinergia com as atividades artísticas, o tradicional Parque das Artes ocorre de forma concomitante, reunindo food trucks e feira de artesanato, destacando a economia criativa e valorizando talentos do município.

Ao ocupar o espaço público com múltiplas camadas de expressão, o Circuito Sesc de Artes se estabelece como vetor de democratização cultural.

Em Votuporanga, a edição de 2026 não apenas oferece acesso gratuito à arte, mas também instaura um ambiente de circulação simbólica onde diferentes repertórios se encontram — e, por algumas horas, transformam o cotidiano em experiência estética compartilhada.

Circuito Sesc de Artes 2026 

  • Data: domingo (19), das 16h às 20h
  • Local: Parque da Cultura
  • Entrada gratuita

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