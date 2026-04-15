Adolescente diz à polícia ter sido agredido após falsa acusação de furtar pães e refrigerante em mercado 

Vítima disse que foi arrastada pelo pescoço para fora do estabelecimento em Tanabi/SP, na segunda-feira (13). Suspeito de agressão, que trabalha como segurança, é investigado pela Polícia Civil.

Um adolescente denunciou à polícia ter sido agredido após uma falsa acusação de furtar pães e refrigerante em um mercado em Tanabi/SP, nesta segunda-feira (13.abr).

Segundo o boletim de ocorrência, o pai do adolescente foi a delegacia, acompanhado dele, e relatou que recebeu uma ligação do filho chorando. O menor contou que estava no mercado quando foi surpreendido pelo homem, que é segurança do local, mas que não estaria em horário de serviço.

Conforme o relato do adolescente, o homem o acusou de furto e, mesmo diante da negativa, quando estava no caixa para fazer o pagamento, disse que foi levantado pela camiseta pelo agressor e questionado se “queria apanhar”.

O suspeito, então, teria agarrado o adolescente pelo pescoço e o arrastou para fora do mercado.

O adolescente estava acompanhado do irmão gêmeo, que afirma ter presenciado o ocorrido.

O adolescente teve ferimentos no pescoço e na perna. Ele foi orientado pela polícia para providenciar o laudo médico na Santa Casa. O exame constatou as lesões provocadas na agressão.

O suspeito não foi preso. O delegado responsável pela investigação, Lincoln Oliveira, informou que instaurou inquérito e pretende ouvir as testemunhas nos próximos dias.

*Com informações do g1