Egresso da Unifev lança 3 livros e contribui para a inclusão social através da literatura

Victor Hugo Cavalcante Silva, escritor e jornalista, utiliza suas obras para dar voz à causa da inclusão social e promover a reflexão sobre a diversidade.

O egresso do curso de Jornalismo da Unifev, Victor Hugo Cavalcante Silva, se destaca no cenário literário com o lançamento de três livros que abordam temas de grande relevância social, com ênfase na inclusão das pessoas com deficiência. Com 31 anos e natural de Ouroeste, o autor reflete, através de suas obras, o impacto da literatura no processo de conscientização e transformação social.

Formado em 2015, Silva iniciou sua trajetória acadêmica com um olhar voltado para o jornalismo digital, criando, ainda no segundo ano de curso, o blog Jornal Folkcomunicação, que evoluiu para o site Jornal Folk, onde compartilha reportagens e reflexões sobre temas atuais.

Sua carreira literária começou em 2021, com o lançamento do livro de poemas “Vivendo em um Mundo Psicodélico”. No ano seguinte, em 2022, ele lançou “Os Gritos Surdos de um Poeta (Ainda) Rebelde”, uma nova coletânea que intensificou sua abordagem poética sobre questões sociais e existenciais.

Em 2024, o jornalista lançou sua obra mais recente, “Brazil Inclusivo: Um retrato jornalístico das pessoas com deficiência”, que traz uma reflexão profunda sobre a inclusão e a representação das pessoas com deficiência na sociedade. O livro é resultado de um projeto jornalístico iniciado com uma matéria sobre a romantização da deficiência e se expandiu para um retrato vívido de pessoas com deficiência nas mais diversas áreas profissionais. A obra é baseada em relatos de pessoas com deficiência (PcD) e também reflete a jornada dele ao lado de um candidato a deputado federal PcD nas eleições de 2022.

Em suas palavras, Silva acredita que a mídia e a literatura têm o poder de mudar a percepção da sociedade, desafiando estigmas e promovendo a igualdade. Para ele, “é necessário construir um país verdadeiramente inclusivo, onde as pessoas com deficiência tenham voz e representatividade real, além de acesso a todas as oportunidades”.

O autor também destaca os desafios que enfrentou ao abordar o tema da inclusão em seus livros, como a busca por profissionais PcDs para relatos e depoimentos, mas também a gratificação de contribuir para uma maior visibilidade e conscientização sobre o assunto. Em seu último livro, ele fala sobre a importância de dar voz àqueles que são muitas vezes silenciados ou marginalizados pela sociedade.

O egresso, com seu trabalho, demonstra o impacto do jornalismo e da literatura como instrumentos de transformação e luta por um futuro mais inclusivo para todos. Com suas obras, ele não só inspira, mas também educa e provoca a reflexão de seus leitores sobre a realidade das pessoas com deficiência e o quanto ainda é necessário avançar para uma inclusão real.

“Victor Hugo é um exemplo claro de como a Unifev prepara seus alunos para a vida profissional. Sua trajetória reflete a importância da formação acadêmica aliada à paixão por causas sociais. Através de sua escrita, ele nos ensina que a inclusão deve ser uma prioridade em nossa sociedade, e que, por meio da literatura, podemos quebrar barreiras e promover a transformação. Estamos extremamente orgulhosos de seu trabalho e da contribuição que ele está fazendo para a construção de um mundo mais justo e inclusivo”, afirmou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.