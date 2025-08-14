Parceria entre Prefeitura e Senac incentiva jovens a participarem de oficinas de Inteligência Artificial

União no Fliv 2025 alia oficinas de Inteligência Artificial a momentos de lazer para jovens a partir de 14 anos.

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Senac Votuporanga, está proporcionando aos jovens a partir de 14 anos uma experiência que une aprendizado e oportunidade durante o Fliv 2025.

Atendendo a um pedido da Prefeitura, a instituição abraçou a ideia e vai oportunizar, vouchers para tirolesa ou pedalinho aos participantes das oficinas de Inteligência Artificial. Na oficina, o público vai descobrir, de forma leve e divertida, como criar comandos criativos, gerar imagens personalizadas e entender o básico dessa tecnologia que está transformando o mundo.

As atividades serão realizadas nesta sexta-feira (15.ago), no espaço do Senac, no Parque da Cultura, com turmas nos seguintes horários: 12h, 13h, 14h, 15h, 19h e 20h. Para cada oficina, serão oportunizados 10 vouchers.

O voucher será emitido para cada CPF e é válido somente para maiores de 14 anos. Para desfrutar da tirolesa e dos pedalinhos, os menores precisam de autorização dos pais ou responsáveis presentes no local.

A utilização poderá ser feita até o encerramento do Fliv, no dia 16 de agosto.