Segurança pública é tema de debate na Câmara de Votuporanga 

Encontro reuniu lideranças das forças de segurança votuporanguense, vereadores e o deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL).

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP sediou na manhã desta quinta-feira (14.ago), um encontro promovido pelo Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL), para discutir ações e estratégias voltadas ao fortalecimento da Segurança Pública no município.

Na oportunidade foram debatidas as manobras legislativas em andamento nos âmbitos estadual e federal, bem como ações práticas para prevenir crimes, ampliar recursos e otimizar o trabalho das forças policiais em Votuporanga.

O evento contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas: Dr. Marcos Alberto Negrelli da Silva (Delegado Seccional); Dr. José Luiz Ramos Cavalcanti (Diretor do DEINTER 5); Capitão da PM, André Navarrete (Comandante da Polícia Militar de Votuporanga); 1º Tenente PM Aniceto; Capitão PM Diego (Corpo de Bombeiros); Dra. Edna (Delegacia de Defesa da Mulher); Dra. Maria Letícia (Assistência Seccional); Rafael Latorre (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes); Dr. Pedro Schnack (Advogado e Presidente do Conseg Centro); João Herrera (Presidente do Sincomércio); além dos vereadores: Sargento Marcos Moreno (PL), Cabo Renato Abdala (PRD), Marcão Braz (PP) e Wartão (União Brasil).

Além das autoridades, a sociedade civil esteve representada e participou ativamente da discussão, apresentando questionamentos, relatos e sugestões. O diálogo foi marcado pela troca de informações e experiências, com foco em identificar problemas, propor soluções e fortalecer a integração entre órgãos de segurança e a comunidade.

De acordo com o vereador Cabo Renato Abdala, o encontro foi uma oportunidade de demonstrar os problemas enfrentados pelos profissionais que atuam na segurança pública: “É muito importante que deputados, sejam estaduais ou federais, saibam da percepção do legislativo municipal que está ligado mais diretamente ao problema do dia a dia do cidadão, e mais importante ainda foi falar como policial e não como vereador. Na oportunidade mostrei que policiais sofrem com falta de apoio jurídico para realizar as ações sem os problemas atuais como câmeras corporais e salários desatualizados.”

Já o deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj classificou o encontro como uma oportunidade de difundir informações e solidificar alianças: “Eventos como este fortalecem a união entre poder público, forças de segurança e população, criando um ambiente propício para soluções efetivas e duradouras”.