Número de pacientes em diálise cresce 31% na Funfarme e reforça alerta para prevenção de doenças renais

A Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) em São José do Rio Preto registrou um aumento expressivo no número de pacientes em tratamento dialítico nos últimos anos. Entre 2017 e 2024, o total de pessoas atendidas em diálise passou de 388 para 509, um crescimento de 31,18%. Os dados refletem uma tendência nacional: segundo o Censo Brasileiro de Diálise 2024, da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o número de pacientes aumentou 55% nos últimos dez anos e 10% apenas entre 2023 e 2024.

Para a nefrologista da Funfarme, Fernanda Salomão Gorayeb Polacchini, os dados são um reflexo direto do cenário atual. “O aumento do número de pacientes em diálise é mundial, devido ao envelhecimento da população, e aumento das doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade”, explicou a médica.

A doença renal crônica é uma condição progressiva e, na maioria dos casos, silenciosa nas fases iniciais. Quando os rins deixam de funcionar adequadamente, é necessário recorrer à diálise, tratamento que substitui parcialmente a função renal, filtrando o sangue para remover toxinas, excesso de líquidos e outras substâncias que o organismo não consegue mais eliminar sozinho.

A diálise é indicada para pacientes com perda avançada da função renal. Ela pode ser feita por hemodiálise, geralmente em clínicas especializadas, ou por diálise peritoneal, que pode ser realizada em casa, dependendo do perfil clínico do paciente.

Para manter os profissionais atualizados e melhorar continuamente a assistência, a Funfarme realizou, neste final de semana, o III Simpósio de Qualidade em Diálise, reunindo especialistas em nefrologia, enfermagem e segurança do paciente, com foco em temas como complicações agudas, acreditação hospitalar e gestão emocional.

“O foco principal do simpósio foi a segurança do paciente em diálise. Isso é importante para manter a qualidade do serviço, reduzindo eventos adversos”, disse Dra. Fernanda.

A enfermeira coordenadora do serviço de Terapia Renal Substitutiva do HB de Rio Preto, Angélica Canovas Botazzo, destaca que o simpósio foi um sucesso. “Atingimos nosso objetivo e com certeza faremos ano que vem”, finaliza.