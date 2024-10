Parceria entre Assistência Social da Prefeitura e Senac oferece curso gratuito de Cuidador de Idoso

Inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social; aulas serão no Centro Dia do Idoso (CDI) e com vagas limitadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, em parceria com o Senac Votuporanga, está com inscrições abertas para curso gratuito “Cuidador de Idoso”, que será realizado no Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” (CDI). A capacitação possui vagas limitadas e direcionadas a profissionais da área e população em geral que tiver interesse com idade a partir de 18 anos e que tenha concluído o Ensino Fundamental II.

Interessados deverão realizar inscrição munidos de RG e CPF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na pasta municipal da Assistência Social, localizada na Avenida João Gonçalves Leite, nº 4.705 (Jardim Alvorada). A previsão de início das aulas é dia 14 de outubro e término dia 20 de fevereiro de 2025, sendo ministradas de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h no CDI, que fica na Rua Humberto Correa Bonetti, nº 3.575 (Colinas).

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social é o (17) 3426-2600.

