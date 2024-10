Laserterapia é aliada no tratamento de feridas em mães e bebês no HCM de Rio Preto

A terapia por irradiação de laser é oferecida pelo Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto desde o mês de agosto de 2024, para tratamento de bebês e mães de pacientes SUS e convênio.

Aliada no tratamento de cicatrização de feridas e na diminuição de inflamações, a terapia por irradiação de laser, conhecida como laserterapia é oferecida pelo Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto desde o mês de agosto de 2024, para tratamento de bebês e mães de pacientes SUS e convênio.

A laserterapia é um tratamento realizado com laser de baixa potência que emite comprimento de onda vermelho e/ou infravermelho, atuando em nível celular. A luz emitida é absorvida no tecido e transformada em energia, promovendo a restauração da função celular e o reparo tecidual. É utilizada para diminuir processo inflamatório, auxiliar nos processos de cicatrização de feridas, redução de risco de deiscência de sutura após cirurgias, tratamento de dor aguda e crônica.

“É uma alta tecnologia que proporciona inúmeros benefícios para o paciente, incluindo bem estar, a partir da redução de dor, edema e processos inflamatórios. Além disso, nos casos de tratamento de feridas e lesões mamilares, a laserterapia acelera a cicatrização e pode reduzir o tempo de internação do paciente”, cita a Gerente assistencial do HCM, Juliana Dane.

A laserterapia é considerada uma técnica específica que age local ou sistemicamente por meio de sessões rápidas e pode ser associada a outras ferramentas clínicas eficazes para intensificar o efeito terapêutico. Nesse primeiro mês de aplicação da técnica, já foram realizados 50 pareceres para o time de pele e mais de 100 aplicações realizadas, por laserterapeutas habilitados, em bebes, crianças e mães. No HCM o tratamento é indicado para todas as idades, disponível para SUS e convênio.

“O tratamento é indicado a partir de uma avaliação realizada pelo Time de Pele do HCM, de acordo com cada caso ao tipo e tempo de uso. Alguns casos mais comuns de aplicabilidade dessa terapia são mastite, fissuras de mama, assaduras, incisões cirúrgicas e queimaduras. Os resultados da laserterapia costumam ser percebidos nas primeiras 24 a 48 horas após o procedimento”, explica a especialista.

Como é o caso da Helena Rodrigues de Alves de Aquino, de 3 anos, que foi atropelada há cerca de 3 meses em frente de casa. Helena tem passado pelas sessões de laserterapia para ajudar na cicatrização de uma lesão na cabeça.

“A laserterapia tem segurado bem a ferida. Antes das sessões estava abrindo, mas agora já está cicatrizando mais rápido. O ferimento está fechado e não deu nenhum índice de abrir mais. Vamos continuar com o laser até o fim da internação, para que logo ela possa voltar para casa”, cita Adriano Aquino, pai da Helena.

Time de pele

O Time de Pele do HCM foi totalmente reformulado em 2024, ganhando força e uma atuação mais dinâmica. Antes restrito a um grupo de enfermeiros, o time passa a ser composto por todos os enfermeiros do hospital, que passaram a ser responsáveis por atender às solicitações de avaliação de pacientes com algum tipo de lesão, avaliando as feridas ou solicitações da equipe medica, propondo melhor curativo ou terapia a ser aplicada e acompanhar a evolução dos casos.

O Time de Pele conta com o auxílio e mentoria de enfermeiros tutores de curativo, que são enfermeiros clínicos com experiência em curativos, apoiados a um enfermeiro estoma terapeuta.

