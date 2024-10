Funfarme reúne profissionais de saúde para discutir desafios contemporâneos da saúde mental em Congresso Nacional

Abordando os desafios contemporâneos da saúde mental de forma integrativa, o evento foi destinado a graduandos e profissionais das áreas de psicologia, medicina, saúde, educação e assistência social.

O Hospital de Base (HB) promoveu na última sexta-feira e sábado, 27 e 28 de setembro, o I Congresso Nacional de Saúde Mental. Abordando os desafios contemporâneos da saúde mental de forma integrativa, o evento foi destinado a graduandos e profissionais das áreas de psicologia, medicina, saúde, educação e assistência social.

Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), cita a importância de que instituições de saúde incluam a saúde mental em suas discussões e práticas. “A saúde mental é uma parte essencial do bem-estar geral e impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Ao abordar essa questão, não apenas promovemos um ambiente de cuidado mais holístico, mas também ajudamos a reduzir o estigma associado a transtornos mentais. É crucial que ofereçamos apoio e recursos adequados, integrando a saúde mental aos serviços de saúde física, garantindo que todos tenham acesso ao cuidado que merecem. Afinal, cuidar da mente é cuidar da vida”, cita.

A primeira edição do Congresso aconteceu no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP) e teve como objetivo discutir assuntos, refletir e contribuir para conteúdos relacionados à atualidade, como os diagnósticos mais comuns, além de capacitar esses profissionais para que possam identificar essas demandas e intervir de forma adequada para cada caso.

“Enquanto um hospital de ensino, onde nós temos vários profissionais que trabalham de forma integrada, entendemos a importância de abordar a questão da saúde mental. Hoje nós temos percebido que a população tem tido agravos nessas condições de saúde mental, os transtornos mais comuns tem sido ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos de personalidade e abusos de substância”, cita Carla Rodrigues Zanin, psicóloga e coordenadora do Serviço de Psicologia da Funfarme/Famerp.

1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. O documento aponta que a saúde mental da população tem sido uma preocupação crescente em todo o mundo.

“Nós temos recebido, especialmente no hospital, essas pessoas já numa situação de agravo da saúde mental, quando culmina em transtornos instalados e em tentativas de suicídio. Então é muito importante que a Funfarme esteja envolvida nesse processo de conhecimento e de saber como abordar essas condições e, em conjunto, poder assistir essas demandas de uma forma mais efetiva”, finaliza a psicóloga.

Temas abordados no 1º Congresso Nacional de Saúde Mental

Um dos temas abordados no congresso foi as aplicações dos direitos e garantias fundamentais a população LGBTQIAPN+. O tema trouxe a discussão a respeito do relatório publicado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em janeiro de 2024, que verificou que, em 2023, 257 pessoas LGBTQIAPN+ foram mortas violentamente. A discussão acerca da garantia de direitos inclusivos para esta população, desconstrução de preconceitos e a promoção da diversidade e inclusão, foram alguns dos tópicos trabalhados.

“É importante que essa discussão aconteça dentro de uma instituição de saúde e que seja um pilar dessa instituição, uma vez que manter a saúde mental desta população, especificamente, é ainda mais complexo do que manter a saúde mental da população em geral, justamente em virtude da vulnerabilidade. A Funfarme possui políticas de inclusão da diversidade e preza por manter entre seus pilares o respeito, fomentando tais conceitos entre seus colaboradores, parceiros, pacientes e a comunidade em geral”, cita o Dr. Luiz Loraschi, professor e advogado da Funfarme.

Outro tema abordado foi a gestão do sofrimento psíquico em calamidades, como o que aconteceu com as enchentes no estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024, que atingiu cerca de 2,3 milhões de pessoas.

“As calamidades podem gerar consequências profundas e duradouras na vida das pessoas. A gestão adequada do sofrimento psicológico é essencial para a recuperação e resiliência das pessoas e das comunidades afetadas. O Complexo Funfarme, que é reconhecido por seu compromisso com a saúde integral, é um local ideal para discutir essas questões cruciais, uma vez que preserva pelo espaço de discussões científicas, reconhecendo a sua responsabilidade social sobre elas”, cita o palestrante, psicólogo e voluntário da Cruz Vermelha, Gabriel Marcos Crociari.

