Paraná Pesquisas: Tarcísio lidera disputa em SP com 50,7%; Haddad tem 33,3% 

Considerando apenas os votos válidos, o atual governador chega a 54% das intenções de voto enquanto Haddad tem 36,4%.

Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira (22.set), novo levantamento sobre a disputa ao governo de São Paulo, mostrando o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança, com 50,7% das intenções de voto. Atrás dele está Fernando Haddad (PT), com 33,3%, considerando o principal cenário estimulado da pesquisa.

O histórico aponta que Tarcísio oscilou positivamente dentro da margem, passando de 49,7% na sondagem anterior para o índice atual, enquanto Haddad variou de 34,5% para os atuais 33,3%.

No mesmo cenário de primeiro turno, os candidatos secundários apresentam índices mais baixos, atestando a concentração de votos no estado. A candidata Vera Lúcia (PSTU) registra 1,8%, seguida por Carlos Machado (PCB) com 1% e Izadora Dias (PCO) com 0,9% da preferência do eleitorado paulista na atual medição.

A lista de postulantes testados na pesquisa estimulada segue com a Policial Edjane (Agir) registrando 0,8% e a candidata Vivian Mendes (UP) com 0,6%. O índice de eleitores que declaram voto em branco ou nulo soma 7,2%, enquanto 3,8% não sabem ou não opinaram sobre a escolha.

Cenário reduzido e rejeição eleitoral

O Paraná Pesquisas também testou um segundo cenário estimulado, apresentando apenas os nomes dos dois candidatos mais bem colocados. Nesta simulação direta, o governador Tarcísio atinge 54% das intenções de voto, ao passo que Fernando Haddad marca 36,4%. Os votos em branco e nulos são 6,5% e os indecisos somam 3,1%.

No quesito de rejeição eleitoral, onde os entrevistados indicam em quem não votariam de jeito nenhum, Fernando Haddad lidera com 43,2%. Já Tarcísio é rejeitado por 29,4%, enquanto a Policial Edjane anota 8,3% e Carlos Machado possui 7,9% de recusa declarada.

Dados demográficos e metodologia

O detalhamento do cenário principal mostra que Tarcísio atinge 60,8% entre os homens, seu segmento demográfico mais forte. Já Haddad tem seu melhor desempenho entre as mulheres, alcançando 38,5%. Entre os jovens de 16 a 24 anos, Tarcísio tem 49,2% e Haddad marca 27,7%.

A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas coletou dados de 1.600 entrevistas pessoais e domiciliares em 70 municípios paulistas entre os dias 19 e 21 de setembro de 2026. O nível de confiança da amostra é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. O registro no TSE é o SP-03057/2026.