Câmara convoca superintendente da Saev Ambiental para explicar o aumento nas contas de água 

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 4ª sessão ordinária, desta quarta-feira (18.fev), aprovou por unanimidade a convocação do superintendente da Saev Ambiental, Luciano Nucci Passoni, para explicar, na 5ª sessão, agendada para segunda-feira (23), às 18h, os motivos que culminaram no aumento das contas de água no município.

A proposta partiu do vereador Serginho da Farmácia (PP), vice-presidente da Casa de Leis, “sendo que o não comparecimento sem motivo justificado poderá ensejar a adoção das medidas legais cabíveis, nos termos da legislação vigente”, afirma trecho do texto.

No Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, Serginho da Farmácia (PP) discorreu sobre a convocação, defendendo a necessidade do gestor da Autarquia prestar as explicações de interesse público a população e aos manifestantes presentes nas galerias.

A decisão, porém, não agradou a todos, uma das manifestantes, que preferiu não ter a identidade divulgada, ponderou ao Diário: “Não adianta ele [Luciano Passoni] vir aqui, todos já sabem o que aconteceu, ele só está cumprindo o que a Prefeitura mandou. Ele é funcionário lá também. Nós queremos é uma atitude, chega de falação.”

Na última semana, conforme noticiado pelo Diário, o superintendente concedeu entrevista à Rádio Cidade, onde afastou a hipótese de erro de emissão das faturas, atrelando o aumento no valor das contas a “uma junção de fatores”, como por exemplo: reajuste inflacionário, adequação da Taxa de Lixo de 25% para 50%, e da Tarifa do Esgoto de 90% para 100%.

No ano passado, no dia 10 de março, durante a 7ª sessão ordinária da Câmara, Luciano Passoni esteve na Casa de Leis, usando o espaço de Tribuna Livre, no auge da crise do Ecotudo Sul, fechado por falta de segurança, e amplamente registrado pelo Diário. O local veio a ser reaberto em meados de maio, após cerca de 90 dias fechado.