Câmara inicia obra de modernização do plenário com investimento de R$ 744 mil 

Serviços na área de recepção do Plenário Dr. Octávio Viscardi terão prazo de 150 dias e previsão de conclusão em fevereiro de 2027.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP autorizou o início das obras de ampliação e adequação do pavimento da recepção do Plenário “Dr. Octávio Viscardi”. O investimento previsto é de R$ 744 mil, conforme o Contrato nº 24/2026, firmado após a Concorrência Eletrônica nº 02/2026. A ordem de serviço emitida na segunda-feira (21.set) estabelece o início dos trabalhos para esta terça-feira (22). A execução ficará sob responsabilidade da empresa Steeltech Construções Ltda.

O contrato prevê a execução da obra por empreitada global, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a ampliação e adequação da área de recepção do plenário.

Os trabalhos deverão seguir os projetos, memoriais, especificações, planilhas e cronograma físico-financeiro que integram o processo de contratação.

Conforme a ordem de serviço assinada pelo presidente da Câmara, Daniel David (MDB), a empresa terá 150 dias corridos, contados a partir de 22 de setembro, para concluir a execução, ou seja, a previsão contratual é de que os serviços sejam finalizados em 19 de fevereiro de 2027.

Durante o período, a contratada deverá realizar a mobilização necessária para a execução dos trabalhos e cumprir as especificações técnicas, normas aplicáveis, prazos estabelecidos e determinações da fiscalização da obra.

Conforme já noticiado pelo Diário, a obra — que não é considerada de grandes proporções — pretende reconfigurar a entrada principal da Câmara. Contudo, não irá interferir no andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. No entanto, haverá alteração temporária no acesso ao Plenário, que passará a ocorrer por outro entrada da Casa de Leis.

O presente procedimento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo nº 88/2026, e a emissão da respectiva ordem de serviço constitui autorização formal para o início da execução do objeto contratado.