Jovem morre após ser golpeado com tesoura e faca durante festa em Auriflama 

A festa ocorreu na zona rural do município na madrugada de domingo (20). Wesley da Costa Nascimento, de 19 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (21) na Santa Casa de Araçatuba/SP.

Um jovem de 19 anos morreu na tarde desta segunda-feira (21.set) após ser gravemente ferido durante uma briga generalizada em uma festa realizada na zona rural de Auriflama/SP.

Segundo informações da polícia, a confusão ocorreu na madrugada de domingo (20). Durante o confronto, Wesley da Costa Nascimento foi atingido por golpes de tesoura e faca nas regiões do tórax, maxilar e crânio.

Frequentadores do evento registraram parte da briga em vídeo. As imagens mostram o momento em que a vítima é agredida e deverão integrar os elementos analisados pela Polícia Civil durante a investigação.

Após ser ferido, Wesley da Costa Nascimento foi socorrido e posteriormente encaminhado à Santa Casa de Araçatuba. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu. O óbito foi confirmado às 14h53 de segunda-feira.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico.

Polícia tenta identificar envolvidos

O delegado responsável pela investigação, Felipe Costa Prado, informou que a motivação das agressões ainda não foi esclarecida. Até o momento das informações fornecidas, os suspeitos também não haviam sido identificados.

Testemunhas que estavam na festa deverão ser intimadas pela Polícia Civil e ouvidas durante o andamento do inquérito. Os depoimentos, aliados às imagens gravadas durante a confusão e aos demais elementos reunidos pelos investigadores, deverão auxiliar no esclarecimento da dinâmica do crime e na identificação dos responsáveis.