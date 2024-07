DISE prende traficante que abasteceria raves em Votuporanga 

Indivíduo de 21 anos foi flagrado em sua casa na Rua Uruguai, no bairro Vila América, após receber uma encomenda contendo maconha “gourmet”, Ecstasy e MD Cristal.

Uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na manhã desta quarta-feira (31.jul), resultou na prisão de um indivíduo de 21 anos, morador do bairro Vila América, em Votuporanga/SP, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, investigadores da DISE, após uma troca de informações com o SIG 1.2.5 DP de São José do Rio Preto, obtiveram conhecimento de que uma remessa de drogas, incluindo maconha “gourmet” (Dry Ice) e comprimidos de Ecstasy, chegaria para J.H.S.C., residente na Rua Uruguai.

Em seguida, os agentes passaram a monitorar o alvo e o endereço, até o momento em que, flagraram o indivíduo na posse da encomenda endereçada a ele. Dentro da caixa foram encontrados 334 comprimidos de Ecstasy, um tablete de maconha “gourmet” (Dry Ice) pesando 102 gramas e uma embalagem plástica contendo MD Cristal pesando 105 gramas.

Durante a busca na residência, no quarto de J.H.S.C., foram localizadas três porções de maconha, fragmentos da droga, uma embalagem plástica com resquícios de MD Cristal, dezenas de embalagens plásticas próprias para armazenamento de drogas, além do aparelho celular do investigado.

Questionado sobre as drogas recebidas, J.H.S.C., confessou que frequenta festas rave onde comercializa as substâncias. Explicando ainda que, os comprimidos de ecstasy são vendidos por aproximadamente R$ 100,00 – a unidade, o grama de MD Cristal por R$ 50,00, e o grama da maconha “gourmet” (dry) por R$ 30,00.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Ele aguardará audiência de custódia.