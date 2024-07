Olimpíadas 2024: veja os cenários da seleção feminina para última rodada 

Brasil pega a campeã do mundo Espanha, nesta quarta-feira, às 12h, e garante vaga com empate ou vitória. Mas derrota pode significar eliminação precoce.

A poucos minutos do fim da partida, a seleção feminina do Brasil viu a vaga nas quartas de final escapar e ficou pressionado para a última rodada das Olimpíadas. A derrota de virada para o Japão sofrida nos acréscimos deixa a equipe de Arthur Elias ameaçado de uma eliminação precoce. Agora, o time faz as contas para o jogo com a Espanha, atual campeã mundial.

A seleção espanhola é líder do Grupo C, com seis pontos e classificação à próxima fase assegurada. No momento, o Japão é o segundo, com três, e vantagem para o Brasil no confronto direto. A Nigéria é a lanterna, ainda sem pontuar.

Veja os diferentes cenários para o Brasil na última rodada:

Vitória contra a Espanha: garante a classificação e pode ficar com a liderança se vencer por dois gols de diferença

Empate com a Espanha: garante a classificação, no mínimo, como um dos dois melhores terceiros

Derrota para a Espanha: o cenário ideal é que a Nigéria não vença o Japão. Assim, o Brasil teria chances de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

Em caso de derrota para a Espanha e vitória da Nigéria contra o Japão, o Brasil pode terminar na lanterna do grupo e ser eliminado. As três seleções ficariam com três pontos. Os critérios de desempate são, nesta ordem: saldo de gols; gols pró; menos cartões vermelhos e amarelos; e sorteio.

O regulamento prevê que o confronto direto é o terceiro critério de desempate, atrás dos gols pró, mas é válido somente quando o empate de pontos é entre duas seleções.

O primeiro colocado do Grupo C encara o terceiro do Grupo A ou do Grupo B. Se ficar em segundo, o Brasil pega o primeiro do Grupo B, que pode ser os Estados Unidos. Caso termine em terceiro e consiga a classificação, o adversário será o líder do Grupo A, que pode ser a França, mas no momento é a Colômbia.

A última rodada da fase de grupos do futebol feminino olímpico é nesta quarta-feira (31). O Brasil encara a Espanha em Bordeaux, às 12h. No mesmo horário, o Japão pega a Nigéria em Nantes.