Palmeiras enfrenta Vitória com dois reforços e aguarda seis convocados de volta 

Verdão volta a jogar às 19h30 desta quarta-feira, no Allianz Parque, com Allan e Andreas liberados após suspensão, e trabalha pelos retornos de Roque, Gómez, Sosa, Piquerez, Emi Martínez e Facundo.

Depois de enfrentar o Santos com oito desfalques durante a Data Fifa, o Palmeiras agora se prepara para receber o Vitória, às 19h30 desta quarta-feira, com dois reforços confirmados e a espera de mais seis que retornam ao Brasil em voos fretados após os últimos amistosos com as respectivas seleções.

Treinando desde domingo na Academia de Futebol estão os meio-campistas Andreas Pereira e Allan, que cumpriram suspensão contra o Santos e retornam no jogo antecipado da 37ª rodada. Ambos com possibilidade de voltar à escalação titular no meio de campo, setor que sofreu com falta de criatividade na Vila Belmiro.

Flaco López esteve à disposição na última partida e atuou, mas saindo do banco de reservas, uma vez que havia retornado da seleção argentina na madrugada do mesmo dia. Ele participou do regenerativo no treino de domingo e contra o Vitória deve voltar a ser titular.

E os convocados?

Além dos três, outros seis nomes retornam ao Palmeiras às vésperas da partida e por isso ainda dependerão de uma avaliação do Núcleo de Saúde e Performance para saber se terão condições de reforçar a equipe diante do Vitória.

É o caso de Vitor Roque, que está com a seleção brasileira, Gómez e Ramón Sosa, com o Paraguai, e Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, com o Uruguai. Todos têm o último dos amistosos nesta terça-feira (18), enquanto o Palmeiras recebe o Vitória nesta quarta (19).

“Essa questão de energia vamos avaliar jogo a jogo”, disse Abel Ferreira no sábado, após lamentar a falta de opções no banco para substituir Aníbal, que estava cansado.

As novidades, portanto, ainda que possam não ter condições de iniciar a partida como titulares, no mínimo impactam no aumento de opções no banco de reservas.

Roque retorna logo após o confronto do Brasil com a Tunísia, na França, no avião da presidente Leila Pereira, enquanto os demais retornam em voos fretados pelo clube. A seleção paraguaia enfrenta o México na terça-feira, e a uruguaia enfrenta no mesmo dia os Estados Unidos, onde acontecem os jogos.

Abel Ferreira ainda terá sessões de treino para definir a escalação, mas um possível time com esses retornos conta com Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Fuchs (Gómez) e Jefté (Piquerez); Aníbal, Andreas Pereira, Maurício (Veiga) e Allan; Bruno Rodrigues e Flaco López.

*Com informações do ge