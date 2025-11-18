Sebrae-SP promove capacitação sobre gestão colaborativa do turismo em Votuporanga

Curso de três dias aborda políticas públicas, participação das MPEs e planejamento estratégico no setor.

O Sebrae-SP, em parceria com a Consórcio de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg), realizará, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, das 8h30 às 12h30, a capacitação Gestão Colaborativa do Turismo, em Votuporanga. Voltado a gestores públicos, empreendedores e representantes do trade turístico, o curso propõe uma imersão nos mecanismos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de turismo, com foco no desenvolvimento regional.

A iniciativa busca qualificar atores locais para compreender e atuar de forma ativa na construção de estratégias alinhadas aos contextos municipal, estadual e federal. A proposta acompanha um movimento crescente de profissionalização do setor e de fortalecimento da governança turística em municípios de pequeno e médio porte.

“Nosso objetivo é fortalecer a capacidade dos municípios de planejar e executar políticas de turismo com base em evidências e participação social. A gestão colaborativa é fundamental para que o setor avance de forma sustentável”, disse Bruno José dos Santos consultor de negócios do Sebrae-SP.

O programa está organizado em três encontros. O primeiro apresenta os aspectos básicos das políticas públicas de turismo no Brasil, detalhando como as diretrizes se estruturam nas esferas federal, estadual e municipal. A discussão inclui a identificação das necessidades e oportunidades específicas do território, visando a construção de caminhos sustentáveis para o setor.

No segundo encontro, o foco recai sobre o papel das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) na atividade turística. Serão apresentados conceitos, ferramentas e estudos de caso que mostram como negócios de pequeno porte influenciam a dinâmica econômica local e contribuem para práticas alinhadas ao Turismo Sustentável. A capacitação também enfatiza a importância da participação social na elaboração de políticas públicas.

Encerrando o ciclo, o terceiro módulo aborda planejamento estratégico, governança, monitoramento e avaliação. Os participantes terão contato com métodos e estratégias para desenvolver planos de ação, além de instrumentos que auxiliam no acompanhamento e na gestão programática das políticas de turismo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/ mwMxmFx16h.