VOTUPORANGUENSE – Marcelo Dias fala em reconstrução do Votuporanguense e vê equilíbrio na Série A2

Em pleno curso da CBF para tirar a licença A, técnico fala sobre trocar experiências com treinadores brasileiros e não vê favorito na briga pelo acesso ao Paulistão.

O técnico do Votuporanguense, Marcelo Dias, passou alguns dias em treinamento realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para tirar a licença A. E de lá falou sobre a temporada do CAV, favoritos da Série A2 do Campeonato Paulista e o aprendizado no curso da CBF.

O curso da licença A – que permite aos treinadores trabalhar em clubes profissionais em qualquer competição do Brasil – acontece desde fevereiro deste ano, com aulas à distância e presenciais. Técnicos como Tite, Renato Gaúcho, Fábio Carille, Cuca e vários outros, participam do curso. Marcelo Dias ficou bastante satisfeito com a troca de experiências.

– O curso correu da melhor maneira possível. Aqui está a nata do futebol brasileiro. É uma oportunidade enriquecedora de poder trocar experiência com os técnicos renomados e das mais diferentes divisões e de outras realidades também – comentou o treinador do CAV, que conta que aprendeu sobre áreas específicas como psicologia, fisiologia, medicina esportiva e metodologias de treinamentos em campo.

E logo o treinador poderá colocar tudo o que aprendeu em prática. O Votuporanguense começou a sua pré-temporada no dia 18 de novembro e, aos poucos, tem anunciado reforços e ainda está em busca de mais uma peça ofensiva e outra defensiva.

Lula, Reinaldo Dutra, Alvinho, Tom, Everton Andrade, Vinicius Del’Amore, Genilson, Jean Henrique, Vitor Braga, Patric Calmon, Júnior Goiano, Kaique Vergílio, Pedro Bortoluzo, Cesinha e Eduardo Moura chegaram ao clube para a Série A2 do Campeonato Paulista. São 15 novos jogadores no elenco e o técnico Marcelo Dias terá que dar entrosamento ao grupo em pouco tempo, já que a estreia na A2 acontece, possivelmente, no dia 22 de janeiro. Para ele, a competição é muito equilibrada, por isso prefere não apontar favoritos.

– É um grupo que está se conhecendo ainda, estamos reconstruindo a equipe e isso requer um tempo de adaptação. O grupo está trabalhando muito, empenhado e vamos evoluir muito ainda. A competição da Série A2 é muito equilibrada e acredito que muitas equipes vêm prontas desse ano e com entrosamento também, e se reforçando. Mas não aponto favorito justamente pelo equilíbrio da competição.

Considerado uma das promessas de Cotia, Pedro Bortoluzo chegou por empréstimo do São Paulo. O meia não deve atuar mais pelo Tricolor, pois seu contrato vai até 31 de março, o que provavelmente vai levar o atleta a querer se destacar ainda mais na competição. Marcelo prefere não individualizar a equipe e acredita que a dedicação deve ser pelo coletivo.

– Vejo o Pedro como um atleta de potencial, assim como outros atletas do nosso grupo de trabalho. Equipe que ele pode nos ajudar com muito trabalho, se doando todos os dias, é isso que espero dele.

O CAV disputa com outras 15 equipes, a partir de 22 de janeiro, duas vagas à elite do estadual. A estreia deve acontecer no dia 22 de janeiro contra o Juventus, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Confira abaixo o elenco atual do CAV:

Goleiros: Edson Kolln, Talles, e Kevin

Zagueiros: Lula, Eduardo Moura, Matheus Carrasco, Vinicius Del`Amore e Júnior Goiano

Laterais: Genilson, Danilo Belão, Patric Calmon e Cesinha

Volantes: Jean Henrique, Reinaldo Dutra, Vitor Braga e Pedro Santos

Meias: Everton Andrade, Ricardinho, Cleiton e Juan Becerra

Atacantes: Léo Santos, Danilo Oliveira, Alvinho, Eduardo Souza, Kaique Vergilio e Pedro Bortoluzo