Cobrança de dívida termina em morte à facada em Magda 

Carlos Adriano Pereira dos Santos, de 34 anos, não resistiu e faleceu no local. Suspeito já foi identificado, mas segue foragido.

Um homem de 34 anos foi assassinado à facada no início da noite desta quinta-feira (21.ago), no bairro Vila Progresso, em Magda/SP.

Segundo apurado pelo Diário, Carlos Adriano Pereira dos Santos (conhecido como ‘Boquinha’), assim como o autor, vieram de outros estados do Brasil para trabalhar na colheita da laranja e passaram a morar em uma casa coletiva, junto com outros trabalhadores. Contudo, em decorrência de um suposto empréstimo de dinheiro entre a vítima e o suspeito, identificado como E.S.M., de 37 anos, iniciou a desavença que culminou na discussão e em uma facada. O valor em questão seria R$ 100.

Após o golpe de faca contra ‘Boquinha’, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta. Até o fechamento desta reportagem ele não havia sido preso.

A Polícia Civil esteve no local, assim como a perícia da Polícia Científica. O corpo de Carlos Adriano Pereira dos Santos foi encaminhado para exame necroscópico e posterior liberação para a família.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP. O caso, já com inquérito instaurado, segue sob investigação da Polícia Civil de Magda.