Palco, lenda e o que entra em cena

Cinebiografia ‘Michael’, em cartaz a partir desta quinta-feira (23), no Novo Cine Votuporanga, percorre a ascensão de Michael Jackson, apostando em uma reconstrução espetacular de sua trajetória e de seus gestos mais emblemáticos.

@caroline_leidiane

A figura de Michael Jackson volta ao centro do debate cultural com a estreia de “Michael”, nova cinebiografia do astro, que estreia nesta quinta-feira (23.abr) no Novo Cine Votuporanga.

Com roteiro de John Logan, a produção aposta em uma narrativa que percorre diferentes fases da vida do artista, desde os primeiros passos ainda criança no grupo Jackson 5 até o auge da fama global, marcado por recordes de vendas e performances que redefiniram o espetáculo pop.

Dirigido por Antoine Fuqua, conhecido por trabalhos que transitam entre o cinema de ação e o drama, o filme busca equilibrar grandiosidade estética e abordagem intimista. A proposta é dar conta de um personagem cuja dimensão pública frequentemente eclipsa aspectos mais complexos de sua trajetória pessoal.

Nesse sentido, a produção se ancora em reconstruções de bastidores e momentos-chave da carreira, incluindo a criação de álbuns históricos como “Thriller”, ainda hoje o disco mais vendido da história.

A expectativa em torno de “Michael” não se limita ao campo do entretenimento. A obra chega em um contexto de revisões críticas sobre a figura do artista, cuja vida foi impactada por controvérsias que continuam a suscitar debates.

O desafio narrativo reside justamente em lidar com essas tensões sem diluir a potência cultural de um artista que redefiniu padrões de performance, linguagem audiovisual e indústria fonográfica.

Outro ponto de interesse é a escolha do elenco, com destaque para Jaafar Jackson (sobrinho do cantor) no papel principal, e a reconstrução de coreografias icônicas, como o “moonwalk”, gesto que se tornou sinônimo de inovação estética no palco.

Em contrapartida, segundo a crítica, o recorte adotado na trama privilegia a ascensão de Michael Jackson e contorna episódios controversos — incluindo as acusações de abuso sexual —, o que resulta em uma narrativa suavizada e dramaticamente esvaziada.

Ficha Técnica

Título original: Michael

Michael Duração: 2h08min

2h08min Gênero: Biopic, Drama, Musical

Biopic, Drama, Musical Direção: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Roteiro : John Logan

: John Logan Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga desta quinta-feira (23) até 29 de abril, com sessões às 18h, 20h30 e 21h30.