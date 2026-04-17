Fliv 2026 abre editais e amplia participação regional em projetos artísticos

Inscrições seguem até 31 de maio para artistas, escritores, mediadores, livrarias e editoras integrarem a programação do festival.

A preparação para o Fliv 2026 já começou com a abertura de três editais que passam a integrar a programação do festival, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A principal novidade desta edição é a ampliação do Edital nº 004/2026, que agora passa a ter caráter regional, estendendo a participação de projetos artísticos para além de Votuporanga. Os demais chamamentos já seguiam esse formato nas edições anteriores.

O 16º Festival Literário de Votuporanga será realizado de 8 a 15 de agosto, no Parque da Cultura “Prof.ª Adoração Esteves Garcia Hernandes”, com o tema “Criadores de futuros: literatura abrindo janelas para novos mundos”.

O Edital nº 004/2026 contempla a seleção de projetos artísticos locais e regionais que dialoguem com a literatura em diferentes linguagens, como teatro, circo, contação de histórias, saraus, oficinas, música, dança, cultura popular, artes visuais e audiovisual. Podem participar artistas e grupos com atuação comprovada de, no mínimo, dois anos, com atividades previstas entre 8 e 15 de agosto. As ações devem ter duração entre 40 e 60 minutos, com apresentações em diversos espaços do festival.

O Edital nº 005/2026 trata do credenciamento de escritores e mediadores locais e regionais para participação na programação, em atividades como mesas de bate-papo, rodas de conversa e mediações literárias. A participação é voluntária e não remunerada, sendo exigida, no caso dos escritores, a apresentação de obra literária publicada e inédita no Fliv. Os autores selecionados também poderão comercializar suas obras durante o evento, em espaço disponibilizado pela organização.

O Edital nº 006/2026 é direcionado a livrarias e editoras interessadas em participar do festival com a montagem de estandes para exposição e comercialização de livros. A seleção considera critérios como diversidade de gêneros literários, atualização do acervo e inclusão de autores locais e regionais. Os expositores deverão manter funcionamento durante todo o período do evento e serão responsáveis pela operação e comercialização de seus produtos.

As inscrições para os três editais são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line até as 23h59 do dia 31 de maio de 2026.

Os chamamentos públicos estão disponíveis no site da Prefeitura, pelo link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/10/editais-fliv/