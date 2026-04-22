Santa Casa de Votuporanga capacita 60 profissionais em suporte respiratório para casos de Bronquiolite

Curso “Atualização Multiprofissional em Bronquiolite” reuniu médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e nutricionistas para treinamento prático com o especialista Guilherme Cherene.

A Santa Casa de Votuporanga reafirmou seu compromisso com a excelência assistencial ao promover, no último dia 18 de abril, a atualização “Da Avaliação ao Suporte Respiratório em Bronquiolite”. O evento, sediado no Espaço Unifev Saúde, mobilizou 60 profissionais de saúde — entre médicos pediatras, fisioterapeutas e equipe multiprofissional — focados em uma missão única: oferecer o que há de mais moderno no tratamento da bronquiolite viral aguda.

Sob a mentoria do renomado fisioterapeuta Guilherme Cherene, o treinamento intensivo mergulhou em técnicas que vão desde a avaliação clínica precisa até o uso de tecnologias avançadas de suporte, como a ventilação não invasiva e o alto fluxo.

O “Amor da Vida de Alguém” como foco

Com uma abordagem que equilibra rigor técnico e sensibilidade, Guilherme Cherene destacou que o treinamento é uma ferramenta para evitar procedimentos invasivos e garantir segurança máxima aos pequenos pacientes.

“Estou muito feliz com tudo o que a gente conseguiu realizar juntos. Foi um dia inteiro de prática voltado para o suporte ventilatório nesses pacientes. A possibilidade da gente entregar o melhor com todo o suporte que a Instituição oferece é viável”, afirmou o palestrante.

Cherene enfatizou a importância do estudo contínuo: “Estudem, dediquem-se. É o amor da vida de alguém. Não deixem para ‘virar a chave’ quando isso acontecer com um familiar seu ou com o filho de um amigo. Estamos aqui para entregar o melhor para que esses pacientes tenham condições de serem transferidos e tratados de forma segura”, complementou.

Integração Multiprofissional

Para a fisioterapeuta Danieli Guilhen, uma das organizadoras, o sucesso do curso reflete a união das áreas em prol do paciente: “Ver o Espaço Unifev Saúde lotado com 60 profissionais dedicados mostra que a Santa Casa está no caminho certo. Unir equipe multiprofissional e a medicina em um treinamento desse nível garante que o nosso cuidado seja padronizado e de altíssima qualidade”, destacou Danieli.

O Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, médico coordenador de Pediatria, reforçou como a atualização impacta o dia a dia hospitalar: “Na Pediatria, cada minuto conta. Esse treinamento permite que nossa equipe médica e assistencial esteja preparada para as sazonalidades das doenças respiratórias, intervindo com precisão para que, muitas vezes, a criança nem chegue a precisar de uma intubação. É segurança para o médico e alento para a família”, explicou o coordenador.

Multiplicação do Saber

Um dos pontos altos do evento foi o incentivo à multiplicação do conhecimento. Como muitos profissionais não puderam estar presentes devido à escala de plantão, os participantes saíram com a missão de replicar as técnicas de adaptação de máscaras e manejos de ventilação em seus setores.

Com essa iniciativa, a Santa Casa de Votuporanga e seus parceiros demonstram que o investimento em educação continuada é o pilar que sustenta um atendimento verdadeiramente humanizado e seguro.