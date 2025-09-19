Comunicação criativa e IA

Integrantes do grupo Café com Bobagem participam da Jornada Senac de Rádio em um bate-papo sobre humor, tecnologia e a capacidade de reinvenção do rádio. A programação também traz a participação de Rogério de Assis, que conduz uma palestra sobre o contraste entre a emoção humana e a automação

@caroline_leidiane

O rádio, veículo que atravessa gerações e permanece como uma das formas mais populares de comunicação no Brasil, é o centro das atenções na Jornada Senac de Rádio, direcionada para profissionais de comunicação e admiradores de rádio.

No dia 22 de setembro, às 19h30, o Senac Votuporanga promove o encontro “Entre Risos e Bytes: a Rádio criativa na era da Inteligência Artificial”, reunindo os humoristas Zé Américo, Oscar Pardini e Ênio Vivona, do grupo Café com Bobagem.

A proposta é discutir, de forma leve e bem-humorada, como o rádio se transformou ao longo do tempo e de que maneira a inteligência artificial começa a influenciar a forma de criar, ouvir e pensar comunicação.

O bate-papo mescla boas histórias, lembranças de uma época em que tudo dependia de improviso e criatividade, e reflexões sobre o presente, marcado pela chegada da tecnologia.

Mesmo com a ascensão de podcasts e plataformas de streaming, pesquisas como a 48ª edição do Data Stories – Inside Audio 2025, da Kantar IBOPE Media, mostram que o rádio segue forte e rotineiro na vida das pessoas, especialmente pelo seu caráter local e vínculo de imediação que mantém com o público.

“O evento tem o objetivo de promover uma conversa sobre manter a essência e a emoção que o rádio oferece em um cenário de crescente automação, sem perder a autenticidade marcada pelo humor e a narração esportiva. Esta edição também contribui para a inovação, com criatividade e conexão com o público”, destaca Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Os convidados

José Américo

José Américo Niccolini, conhecido do público como Zé Américo, é empresário e artista multifacetado, com trajetória que transita pelo humor, rádio, televisão e dublagem. Iniciou sua carreira em emissoras de rádio, onde participou de atrações como o tradicional “Show de Rádio”. Em 1989, tornou-se um dos fundadores do grupo humorístico Café com Bobagem, consolidando-se como referência no humor brasileiro. Na televisão, destacou-se em programas de grande audiência, entre eles “A Praça é Nossa” e “Domingão do Faustão”, além de ter comandado o programa “Você Se Lembra?”, no SBT. Fora do entretenimento, também atuou como assessor parlamentar, em 2011, foi contratado por Tiririca para exercer a função de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados.

Oscar Pardini

Humorista, radialista e ator, Oscar Pardini é um dos idealizadores do grupo Café com Bobagem, criado em 1989 ao lado de Zé Américo e Ivan de Oliveira. Sua trajetória também passa pelo histórico “Show de Rádio”, programa que satirizava o universo do futebol e marcou gerações. Na televisão, acumulou participações em atrações como “Agildo no País das Maravilhas” (Band), “Play Rec” (Record), “A Praça É Nossa”, “Topa Tudo por Dinheiro” e “Domingo Legal” (SBT), além do “Domingão do Faustão” (Globo). Ao longo da carreira, exerceu múltiplas funções — ator, redator, roteirista, diretor e editor, consolidando-se como um nome versátil no humor e na comunicação.

Ênio Vivona

Humorista, ator, radialista e dublador, Ênio Vivona iniciou sua carreira no teatro aos 17 anos, integrando o grupo de interpretação da Cultura Inglesa, com atuações em musicais como “Hair”, “Rock Horror Show” e “Carmen Rock”. Sua habilidade para imitações — de personagens de desenhos animados a figuras da política nacional — o levou à televisão, onde estreou em “Agildo no País das Maravilhas” (Band) e, posteriormente, participou de programas como “A Praça é Nossa”, “Domingo Legal”, “Zorra Total” e “Turma do Didi”. Desde 1997, é integrante titular do Café com Bobagem, com presença marcante no rádio, TV e teatro. Nos palcos, participou de peças como “Insignificância”, de Terry Johnson, e atua em clubes de comédia com stand-up. Na dublagem, empresta sua voz há mais de 10 anos a produções de cinema e televisão, incluindo o icônico Rick Sanchez, da série “Rick and Morty”. Atualmente, integra o elenco da Band TV.

EMOÇÃO HUMANA E AUTOMAÇÃO

A programação da Jornada Senac de Rádio conta ainda com a palestra “Emoção humana versus automação: o futuro da narração esportiva”, que será realizada no dia 23 de setembro, às 19h30, conduzida por Rogério de Assis, narrador esportivo com mais de quatro décadas de carreira, que iniciou sua trajetória profissional no Senac Votuporanga.

“O Canhão”, como também é conhecido, conduz uma reflexão sobre os desafios e as transformações da narração esportiva diante das novas tecnologias. A palestra coloca em debate o papel da emoção humana na construção de experiências inesquecíveis para o público, em contraste com os recursos de automação e inteligência artificial que vêm ganhando espaço no setor. Um encontro que promete instigar o público a pensar sobre autenticidade, inovação e o futuro da voz no esporte.

Sobre Rogério de Assis

Nascido em Votuporanga, Rogério Assis é filho de João Cornachione, o “Oscarito”, também radialista e músico cujo nome batiza a Escola de Artes da cidade. A paixão pelo rádio surgiu cedo: aos 12 anos começou como técnico de som na Rádio Jornal de Nhandeara. No ano seguinte, já integrava a extinta Rádio Clube AM, onde permaneceu até 1987, iniciando sua trajetória no jornalismo esportivo como repórter. Foi também o primeiro apresentador da Clube 92 FM, inaugurando a emissora com um programa sertanejo diário, das 05h às 08h da manhã.

A carreira como narrador esportivo o levou a diversas emissoras até chegar a São Paulo, onde passou 14 anos na Jovem Pan. Também esteve na TV Record, narrando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2004. Desde 2015, integra a equipe da Rádio Bandeirantes de São Paulo e, por sete anos, participou como comentarista do programa “Os Donos da Bola”, na Band TV. Formado radialista profissional pelo Senac Votuporanga em 1986, Rogério mantém até hoje a marca de sua voz potente e cheia de emoção, reconhecida nacionalmente.

SERVIÇO

Entre Risos e Bytes: a Rádio criativa na era da IA

Data: 22 de setembro, às 19h30

Local: Senac Votuporanga

Entrada gratuita

Vagas limitadas: entrar em contato para realizar a inscrição pelo (17) 3426-6709.

Emoção humana versus a automação: o futuro da narração esportiva

Data: 23 de setembro, às 19h30

Local: Senac Votuporanga

Entrada gratuita

Vagas limitadas: entrar em contato para realizar a inscrição pelo (17) 3426-6709.