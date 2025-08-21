Pacaembu entrega 798 casas em Votuporanga nesta sexta-feira 

A Cerimônia de Entrega de Chaves do Residencial Parque Esplanada ocorre no próprio bairro, às 10h30, e contará com a presença do Secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo – representando o Ministério das Cidades.

Com 2.146 mil casas construídas e entregues em Votuporanga, a Pacaembu Construtora, eleita pelo tradicional Ranking INTEC como a maior construtora de casas do Brasil no programa Minha Casa, Minha Vida, entrega na próxima sexta-feira, 22 de agosto, as chaves das 798 moradias que fazem parte do Residencial Parque Esplanada, seu mais novo bairro planejado na cidade localizado na Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi, em frente ao Pesqueiro Tambaqui.

A entrega, com quatro meses de antecedência do prazo estabelecido, será realizada no próprio bairro a partir das 10h30 e contará com a presença do Secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo – representando o Ministério das Cidades –, do Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, de autoridades da Caixa Econômica Federal e de membros da diretoria da Pacaembu Construtora.

Com um investimento de mais de R$ 139 milhões, o residencial é resultado de uma parceria da construtora com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com a Caixa Econômica Federal; com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; e com a Prefeitura de Votuporanga.

As moradias foram comercializadas para inscritos com renda familiar a partir de R$ 1.700,00 que receberam descontos de até R$ 57 mil vindos de subsídios oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e pelo programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. Já o financiamento do imóvel, em até 420 meses, foi realizado junto à Caixa Econômica Federal, com as menores taxas de juros do mercado.

Além disso, as obras do empreendimento impactaram a economia local com a geração de aproximadamente 2.400 empregos diretos e indiretos.

Construído em uma região de expansão da cidade, a apenas 10 minutos do centro, o Residencial Parque Esplanada conta com moradias construídas em terrenos a partir de 180 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis de 43,85 m² têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.

Seguindo o padrão já conhecido dos empreendimentos da Pacaembu Construtora, os moradores receberão o bairro pronto para morar, com infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, passeio público, sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e de iluminação pública, acessibilidade aos lotes, sinalização viária e previsão de áreas institucionais.

Além disso, para proporcionar maior qualidade de vida, o bairro será entregue com uma área de mais de 22.000 m² dividida em cinco praças de lazer com playground, academia ao ar livre, campo de futebol, bicicletário, ciclovia, pet place e área de convivência. Já as áreas verdes somam mais de 55 mil m².

“É uma grande alegria para a Pacaembu voltar a Votuporanga menos de um mês após o anúncio do nosso mais novo empreendimento para celebrar mais uma entrega. A cidade sempre abraçou nossos lançamentos e fez deles um grande sucesso, e o Residencial Parque Esplanada é mais um exemplo disso. Agora, 798 famílias iniciam uma nova etapa em suas vidas, com o sonho da casa própria realizado e muitas oportunidades pela frente”, afirma Fred Escobar, Diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.

Terrenos comerciais

Os empreendimentos da Pacaembu Construtora são sempre planejados para trazerem facilidade e infraestrutura para as regiões em que estão instalados. E isso inclui os lotes comerciais, espaços dedicados para a construção de negócios que ajudam a fomentar a economia local. No Residencial Parque Esplanada, são 31 lotes comerciais bem localizados, em pontos estratégicos do empreendimento, que poderão se tornar padarias, academias, supermercados, farmácias e tantos outros estabelecimentos.

Mais casas a caminho

A Pacaembu anunciou no fim de julho seu mais novo empreendimento em Votuporanga. Seguindo seu padrão, o Residencial Parque Flora será um bairro planejado aberto com 703 casas de 43,85 m² construídas em terrenos a partir de 180 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.

Resultado de uma parceria da construtora com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com a Caixa Econômica Federal; e com a Prefeitura de Votuporanga, o empreendimento contará com investimentos de mais de R$ 127 milhões e deverá impactar a economia da cidade ao longo de suas obras com a geração de mais de 2.100 empregos diretos e indiretos.

Os interessados em conhecer mais sobre o empreendimento ou adquirir uma casa no Residencial Parque Flora podem procurar a Loja Pacaembu, na Rua Tocantins, 3338. Quem preferir também pode se cadastrar e enviar a documentação pelo site www.pacaembu.com. Pelo canal digital, a equipe comercial da construtora também realiza o atendimento totalmente on-line para quem quer comprar a casa própria.