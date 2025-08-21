2ª Conferência Municipal de Direitos Humanos reforça compromisso com a democracia e a cidadania

Evento reuniu sociedade civil, autoridades e especialistas para discutir avanços e desafios na garantia dos direitos fundamentais.

Nesta quinta-feira (21.ago), a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Direitos Humanos (CMDDH), promoveu a 2ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, realizada na Cidade Universitária da Unifev.

Com o tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: Consolidar a Democracia, Resistir aos Retrocessos e Avançar na Garantia de Direitos para Todas as Pessoas”, o encontro destacou a importância do fortalecimento de políticas públicas que assegurem cidadania, justiça social e inclusão para toda a população.

O evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do vice-prefeito Luiz Torrinha; do Deputado Estadual Carlão Pignatari; do secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago; do presidente do CMDDH (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos), Edmar da Costa; do vereador Dr. Leandro, representando a Câmara Municipal, e do Pró-reitor Acadêmico da Unifev, Valter Sampaio.

A conferência reuniu representantes da sociedade civil, profissionais e autoridades com o objetivo de garantir que os direitos sejam respeitados, preservados e ampliados. Entre os destaques da programação, as palestras da Dra. Bruna Marques Libânio Martins, juíza de direito da 2ª Vara Cível de Votuporanga, e da Dra. Ana Paula Stefanelli, advogada, que trouxeram reflexões essenciais sobre os desafios atuais e a defesa dos direitos fundamentais.

“A conferência é um espaço democrático que dá voz à sociedade e contribui para que possamos construir, de forma coletiva, políticas públicas que garantam igualdade, justiça e respeito às pessoas. É assim que vamos avançar, sempre de mãos dadas com a população”, destacou o prefeito Jorge Seba.

O secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, também reforçou a relevância do encontro. “Esse momento é de escuta, aprendizado e construção. A participação de diferentes setores da sociedade fortalece nossas ações e nos ajuda a planejar estratégias cada vez mais eficazes para assegurar os direitos de todos”, afirmou.