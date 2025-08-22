Motorista de carreta que prensou carro e matou advogado cochilou ao volante 

Acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde de quarta-feira (20), em São José do Rio Preto/SP, matou o advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos.

Um vídeo da cabine da carreta que prensou um carro contra outro veículo e provocou a morte de um advogado mostra que o motorista, de 58 anos, cochilou ao volante. Ele disse à polícia que o freio falhou e por isso não conseguiu parar a tempo de evitar a batida na Rodovia Washington Luís (SP-310), por volta de 17h de quarta-feira (20.ago), em São José do Rio Preto/SP.

No vídeo, é possível ver o motorista Aureliano Antonio Messias, de 58 anos, cochilando no momento em que a carreta avança e sobe em cima do carro. O motorista do automóvel Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, morreu no local. Ele era o único ocupante do veículo.

O advogado da empresa, Gabriel Bio Rabinovici, na qual o motorista presta serviços e responsável pela carreta, enviou uma nota à reportagem nesta quinta-feira (21) na qual diz que, ao contrário do relatado à polícia pelo motorista de que houve falha no freio, o veículo estava em “perfeitas condições de manutenção, com todos os sistemas de segurança e freios funcionando normalmente”.

O corpo de Gláucio será velado em Mirassol/SP nesta quinta-feira (21), às 20h. O enterro será na sexta-feira (22), no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, às 14h.

O acidente envolveu quatro veículos, sendo o carro e três carretas. O trânsito ficou interditado e, depois de mais de cinco horas, foi liberado, já no fim da noite.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e vai ser investigada pela Polícia Civil. A carreta vai ser periciada.

Nota na íntegra da empresa

“A empresa lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido ontem e manifesta sua solidariedade à família da vítima, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor.

O veículo envolvido, um caminhão modelo 2024, novo e em perfeitas condições de manutenção, encontrava-se com todos os sistemas de segurança e freios funcionando normalmente.

A empresa informa que está apurando todos os fatos e cumprindo integralmente seu papel, colaborando com as autoridades competentes para o completo esclarecimento do ocorrido.

Reforçamos ainda nosso compromisso com a segurança viária, a manutenção preventiva de nossa frota e a observância integral da legislação vigente.”

O que disse o motorista à polícia

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que, devido às obras na pista, o trânsito estava lento e com congestionamento. No momento do acidente, ele informou que estava em baixa velocidade, mas bateu na traseira do carro.

Com o impacto, a carreta se sobrepôs sobre o automóvel, que foi empurrado e esmagado, e subiu na carroceria da carreta que estava à frente. O carro de Gláucio foi completamente esmagado.

Os motoristas das três carretas não ficaram feridos. Eles fizeram o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez.

Engavetamento

Além de interditar a rodovia para o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária, o entorno da Washington Luís também precisou ser isolado.

Isso porque uma das carretas transportava uma carga de ácido sulfúrico e havia risco de vazamento. Um guindaste da Polícia Rodoviária foi usado para remoção.

O reflexo do acidente foi sentido em praticamente toda extensão da rodovia. Para desviar do acidente, a única alternativa aos motoristas era trafegar pela marginal, o que também gerou congestionamento.

*Com informações do g1