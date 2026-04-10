Operação mira esquema de fraudes em precatórios que gerou prejuízo de R$ 200 mil 

A ação, coordenada pela Polícia Civil de Auriflama, teve como objetivo desarticular um esquema de estelionato focado no levantamento fraudulento de precatórios judiciais.

Uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema de fraude para levantamento indevido de precatórios judiciais foi presa na manhã desta quarta-feira (8.abr), em Araçatuba/SP.

A investigação da polícia de Auriflama/SP apontou que ela e um comparsa usavam documentação falsa e causaram prejuízo de mais de R$ 200 mil às vítimas. Segundo a polícia, a mulher foi encontrada no Bairro Santana e presa por estelionato.

O comparsa dela não foi localizado. Além dos mandados de prisão, a equipe cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro endereços. Foram apreendidos celulares, canhotos de cheques e documentos.

Precatórios são ordens de pagamento emitidas pelo Poder Judiciário para que o governo (Federal, Estadual, Municipal ou autarquias) pague dívidas decorrentes de condenações judiciais definitivas, em que não cabe mais recurso.