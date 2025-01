Piquerez volta após seis meses e abre disputa de três laterais por duas vagas no Palmeiras

Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan estão à disposição de Abel Ferreira, que disse: “Vamos escolher dois laterais entre os três que nós temos”

Eram 31 minutos do segundo tempo quando Piquerez deixou o banco de reservas, entrou em campo substituindo Vanderlan e voltou a jogar depois de seis meses afastado por conta de uma cirurgia no joelho. Mais que a boa notícia de seu retorno, a troca representa o início de uma corrida de três laterais por duas vagas no time.

É o que disse o próprio técnico Abel Ferreira, ainda no fim de semana, quando reforçou o plano de usar o Paulista para fazer escolhas no elenco: quem sai e quem fica.

“Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos”, avisou o técnico.

Agora, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan iniciam a disputa por espaço no plantel alviverde de 2025.

No Allianz Parque, depois dos seis meses afastado para tratar de uma lesão no menisco do joelho, Piquerez entrou ainda demonstrando falta de ritmo de jogo – como esperado – e arriscou um cruzamento que quase termina em gol de Estêvão.

Desde 2021 no clube, o uruguaio de 26 construiu-se como pilar de confiança na lateral esquerda e agora pode voltar a correr para recuperar seu espaço.

Caio Paulista, por sua vez, foi o último contratado do Palmeiras para a posição. Vindo do São Paulo ainda em 2024 para fazer sombra a Piquerez, o camisa 16 não conseguiu convencer e terminou a temporada perdendo o posto para Vanderlan. Ele começa 2025 no Time B ou Time 2, que foi o segundo a estrear – com empate contra o Noroeste e derrota para o Novorizontino.

Por último, está Vanderlan. Aos 22 anos, o Cria da Academia é visto como promissor, somou convocações nas seleções de base, mas também está longe de encantar como fizeram outros nomes de sua geração. Foi importante em 2024 diante da lesão de Piquerez, só que precisa de mais consistência para brigar.

O Palmeiras volta a campo no domingo, quando enfrenta o Guarani, em Campinas, às 18h30.