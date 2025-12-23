Operação contra tráfico de drogas prende 15 pessoas e apreende bebidas adulteradas 

Ação também apreendeu grande quantidade de entorpecentes, celulares e dinheiro em Votuporanga, General Salgado e Birigui. Em Barbosa, oito pessoas foram presas.

Sete pessoas foram presas na última sexta-feira (19.dez) durante uma operação policial em Votuporanga/SP, General Salgado/SP e Birigui/SP. A ação, chamada de “Alvo Oculto”, foi realizada pela Polícia Civil de Araçatuba/SP, com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, foram cumpridos 12 mandados de busca e cinco de prisão temporária. Além disso, duas pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas e suspeita de participação em organização criminosa.

Durante as buscas, os agentes encontraram em um comércio alimentos vencidos e impróprios para consumo, como pães, além de bebidas com sinais de adulteração. Os produtos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística para análise.

A investigação também identificou diálogos em celulares de pessoas já investigadas por tráfico e associação criminosa. Segundo a polícia, as conversas citavam os suspeitos presos e indicam a atuação de um grupo organizado na região.

A operação também resultou na apreensão de grande quantidade de maconha prensada, parte dela já fracionada e pronta para a venda. Os policiais recolheram ainda celulares, dinheiro, documentos e outros objetos ligados à investigação.

Uma motocicleta com o chassi raspado foi localizada e encaminhada para perícia. Os presos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Eles permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.

Operação 911

Em Barbosa/SP, oito pessoas foram presas na sexta-feira (19) durante a “Operação 911”, comandada pela Polícia Civil de Avanhandava com apoio da Polícia Militar Ambiental. O objetivo foi capturar dois foragidos da Justiça e cumprir mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas.

Segundo a polícia, os dois foragidos foram detidos e outras seis pessoas acabaram presas em flagrante por tráfico de drogas. No total, oito suspeitos foram levados para a delegacia.

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 354 gramas de cocaína, 40 gramas de maconha e quatro celulares.

Todos os envolvidos e os materiais recolhidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Penápolis. Eles permanecem à disposição da Justiça.