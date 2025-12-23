CAV sobe 41 posições no ranking da CBF e deixa a última colocação nacional 

Com retorno às competições nacionais em 2025, o Votuporanguense fecha ciclo de recuperação iniciado em 2024 e alcança a 198ª posição após títulos e campanhas históricas.
O Clube Atlético Votuporanguense deu um salto expressivo no cenário do futebol brasileiro ao subir 41 posições no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deixar a última colocação nacional. Em 2024, o CAV figurava na lanterna do ranking, reflexo da ausência em competições nacionais desde 2018. A retomada veio com a participação na Copa do Brasil de 2025, fator decisivo para a ascensão.
O ano de 2024 marcou a virada institucional e esportiva do clube de Votuporanga. À época, o CAV chegou a receber o influenciador e apresentador Cartolouco para abordar, de forma crítica e bem-humorada, a então última posição no ranking nacional. Poucos meses depois, a realidade mudou: o time conquistou o título do Paulistão A3 e encerrou a temporada como vice-campeão da Copa Paulista, resultado que garantiu a vaga na Copa do Brasil.
Na competição nacional de 2025, o CAV acabou eliminado na primeira fase ao ser superado pelo Aparecidense, em partida disputada na Arena Plínio Marin. Mesmo com a derrota, a participação rendeu pontos importantes ao clube, que alcançou a 198ª colocação, somando 125 pontos no ranking da CBF.
Para o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, o avanço simboliza um processo contínuo de crescimento: “O CAV está sempre em evolução. Vamos seguir buscando nossos objetivos dentro do futebol. A participação na Copa do Brasil foi fundamental para esse crescimento no ranking. Estamos felizes, diretoria, comissão técnica e elenco, com essa subida”, destacou.
Com o olhar voltado para o futuro, a Votuporanguense já tem data marcada para iniciar sua caminhada em 2026. A estreia acontece no dia 10 de janeiro, às 18h, na Arena Plínio Marin, diante do Água Santa, dando sequência a um projeto que recolocou o clube no mapa do futebol nacional.