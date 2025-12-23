MEC e Brisas Tur, uma parceria campeã 

A empresa votuporanguense, com colaboração da Turiscoll, ofereceu toda a logística e o suporte necessário para os 11 dias de viagem, sendo 7 de disputa intensa da Sur Cup Internacional 2025, em Necochea, na Argentina.

Uma base sólida é fundamental para todo projeto de sucesso. Prova disso é que o MEC Esporte Clube Votuporanga, campeão da Sur Cup Internacional 2025, contou com a Brisas Tur, uma parceira forte que trouxe tranquilidade ao jovem elenco e sua comissão técnica para representarem o futebol brasileiro em território argentino.

O tradicional torneio de futebol foi disputado de 11 a 17 de dezembro em Necochea, província de Buenos Aires.

No entanto, antes dos troféus, medalhas e da glória nos gramados, é preciso fazer uma imersão nos bastidores, conhecer quem atuou atrás das cortinas, neste caso à Brisas Tur.

Em entrevista, um dos diretores, Ariel Barbosa, contou que o percurso do MEC, com elenco de 39 atletas e três integrantes da comissão técnica, foi além do pódio e dos 5.618km percorridos: “Em nosso cronograma fizemos uma parada para pernoite na ida e na volta, em Foz do Iguaçu. Na ida tivemos uma parada extra para visitar o estádio do River Plate, conhecendo toda a história do time e do estádio também.”

O que Ariel está dizendo, em outras palavras, é que a viagem fez um ‘pit stop’ estratégico no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com capacidade para 84.567 torcedores. Na prática, o maior estádio da América Latina. A casa do Club Atlético River Plate foi inaugurada em 25 de maio de 1938 e já foi palco de grandes eventos, como a final da Copa do Mundo de 1978.

“A viagem foi fechada exclusivamente com a Brisas Tur, porém para a execução tivemos a empresa Turiscoll, de Santa Catarina, que é parceira e tem todo o “know-how” de execução destes roteiros rodoviários via Mercosul, inclusive é a mesma empresa que já realizamos uma viagem de 15 dias visitando Uruguai/Argentina e o Chile”, detalha o gestor.

“Neste serviço propomos toda a parte logística da viagem, desde a saída de Votuporanga até o retorno. Apenas a parte de hospedagem e alimentação no destino, após o início do campeonato, ficou a cargo da organização da Sur Cup”, complementa.

A viagem para a disputa da Sur Cup Internacional 2025 durou 11 dias, sendo 7 de competição: “Nosso trabalho também incluiu a disponibilização técnica de guia de turismo com habilitação Brasil-Mercosul, fornecendo suporte durante a viagem seja em Português seja em Espanhol. Lá, acompanhei diretamente no campo, fornecendo suporte linguístico [tradução de regras e contato com arbitragem], inclusive transmitindo aos pais resultados em tempo real dos jogos”, relembrou Ariel Barbosa.

O MEC Esporte Clube Votuporanga é composto por atletas de Votuporanga e região, selecionados pela comissão técnica liderada pelo treinador Matheus Balaroni e os auxiliares João Santos e André Mota.

A participação vitoriosa do clube na competição internacional não contou com apoio financeiro de políticos ou governamental, sendo custeada por familiares dos próprios atletas, além de contar com uma boa dose de generosidade da Brisas Tur que utilizou todo o conhecimento necessário para baratear os custos.

“O motivo de apoio e viabilização junto ao MEC desta viagem foi realizar sonhos e viabilizar uma oportunidade no geral. Particularmente, sou uma pessoa que tive esta mesma oportunidade no passado, de uma viagem internacional antes da vida adulta, sendo eu de origem simples, sei o quanto isso agregou abrindo os horizontes e oportunidades para a minha vida”, explica Ariel Barbosa.

“Acredito que cada criança que participou desta viagem voltou extremamente diferente, com a mente mais aberta para o mundo. Alguns nunca tinham visto o mar ou feito uma viagem longa como esta. São inúmeras questões que puderam ser notadas, por exemplo, imagina vivenciar um campeonato disputando com vários outros pares de nacionalidades diferentes. Era muito legal ver eles criando conexões com os nativos e de outros times. É de fato uma experiência”, relembrou.

Por fim, a Brisas Tur que levou o elenco para a Argentina, teve que viabilizar um espaço extra no ônibus para os troféus de campeão da Série Ouro sub-13, prata no sub-12 e 3º no sub-15.

O desembarque em Votuporanga, na noite da última sexta-feira (19), no Auto Posto Village, com muita festa por parte dos familiares que aguardavam ansiosos pela chegada dos atletas, encerrou uma viagem repleta de desafios, aprendizados e conquistas, dentro e fora dos gramados.

