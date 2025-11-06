Interior de SP pode acumular 100 mm de chuva e registrar ventos de até 110 km/h 

Entre sexta (7) e sábado (8) a região de Votuporanga deve acumular 90 mm de chuva e ventos de até 95 km, conforme alertou a Defesa Civil estadual.

O fim de semana deve ser chuvoso no Estado de São Paulo, conforme alertou a Defesa Civil estadual nesta quinta-feira (6.nov). O destaque vai para as regiões de Presidente Prudente e Marília, que devem acumular 100 mm de chuva entre sexta-feira (7) e sábado (8).

Segundo o órgão, durante o período informado, um sistema meteorológico que atua na costa da região Sudeste favorece a formação de fortes chuvas, acompanhadas de raios, rajadas intensas de vento e possibilidade de granizo isolado em diferentes pontos do estado.

A situação ocorre devido uma combinação de calor pré-frontal, com o avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, além de microexplosões (downbursts) pontuais, segundo a Defesa Civil.

Com isso, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas.

Os atuais modelos meteorológicos indicam os seguintes acumulados para o período:

*110 mm nas regiões de Presidente Prudente e Marília;

*90 mm nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru;

*65 mm na região de Itapeva.

Além das chuvas, a previsão indica que os ventos podem chegar a 110 km/h na região de Itapeva. Para a região de Sorocaba, os modelos meteorológicos indicam que as rajadas podem atingir 100 km/h.

Já nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru, os ventos podem chegar a 95 km/h, conforme a Defesa Civil.

Com a possibilidade de acumulados de chuva elevados, com momentos de tempestade severa, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, “pois há risco de transtornos”.

Confira abaixo as recomendações do órgão:

Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;

Recolha objetos soltos em varandas e quintais;

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;

Nunca atravesse áreas alagadas;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;

Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);

Acompanhe atualizações pelos canais oficiais e cadastre seu celular para receber alertas enviando o CEP por SMS para 40199.