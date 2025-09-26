Operação conjunta lacra clínica clandestina e resgata idosos em distrito de Monte Aprazível 

Polícia e órgãos de fiscalização encontraram 14 pessoas em situação precária que foram encaminhadas para centros médicos. A responsável pela clínica esteve no local, acompanhada de um advogado; ela já havia administrado outro estabelecimento irregular em Tanabi/SP.

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Assistência Social resultou no fechamento de uma clínica clandestina para idosos instalada em um sítio no distrito de Engenheiro Balduíno, em Monte Aprazível/SP.

De acordo com o apurado, a ação teve início após uma denúncia anônima recebida pela Polícia Militar. No local, foram encontrados 14 idosos em condições insalubres, com ambientes sujos, forte odor de urina, alimentos mal acondicionados e medicamentos armazenados sem controle adequado. A Vigilância Sanitária, a Assistência Social e o Ministério Público acompanharam a ocorrência e providenciaram o encaminhamento dos pacientes: nove foram levados para a Santa Casa de Monte Aprazível e cinco para a Santa Casa de Tanabi/SP, onde receberam atendimento médico e cuidados especializados.

A responsável pela clínica esteve presente durante a fiscalização acompanhada de um advogado. Segundo a Polícia Militar, ela já havia administrado outro estabelecimento irregular em Tanabi, o que reforça a suspeita de reincidência.

O sítio foi interditado e as investigações prosseguem para apurar responsabilidades. O caso chama a atenção para a necessidade de fiscalização rigorosa em instituições de cuidado a idosos, a fim de evitar situações que coloquem em risco a saúde e a dignidade dessa população.

O caso está sendo investigado e acompanhado pelos órgãos competentes.