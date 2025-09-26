Flores e Cultura: começa amanhã a 26ª Exposição Nacional de Orquídeas

Expositores de SP, MG e GO apresentam mais de 3 mil orquídeas e atividades diversas para o público.
A 26ª Exposição Nacional de Orquídeas, realizada pela Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ), começa nesta sexta-feira (26.set), das 8h às 20h, no Parque da Cultura. O evento reunirá 130 expositores de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com cerca de 3 mil orquídeas distribuídas em sete categorias.
A programação inicia com a recepção dos expositores, das 8h às 13h, seguida dos julgamentos das orquídeas a partir das 13h. Às 14h será realizada uma palestra para as crianças do Lar Frei Arnaldo com plantio de mudas no parque, e às 19h ocorrerá a cerimônia de abertura oficial.
No sábado (27), estão previstas palestras sobre cuidados com orquídeas: às 14h, “Como matar suas orquídeas – 10 passos importantes ao adquirir uma orquídea e tudo o que pode acontecer se não segui-los”; às 15h, palestra sobre cultivo; às 15h30, palestra com o tema: “Como plantar e replantar Orquídeas”; e às 16h, sessão “Pergunte ao Especialista”, promovida pela AVORQ.
No domingo (28), a visitação começa às 8h, seguida da Cãominhada às 8h30. Às 10h haverá palestra sobre cultivo de orquídeas, às 10h30 o público pode conferir mais uma vez a palestra com o tema: “Como plantar e replantar Orquídeas, e às 11h nova sessão “Pergunte ao Especialista”. A premiação aos expositores acontece às 14h e o encerramento está previsto para às 16h.
O público poderá aproveitar food trucks, brinquedos infláveis, feira de artesanato e cinema cultural, com a exibição de Guias de Luz – A Ancestralidade, sábado às 19h, e a exposição Som Artesanal no museu “Edward Coruripe Costa”, Também ocorrerá a atividade Leitores da Kasa – Clube do Livro (Kasa Cultura), das 17h30 às 19h, coordenada por Tyler Bertrand, com 20 participantes, na Sala de Leitura da Biblioteca, Piso 2. Que integram a programação do tradicional Parque das Artes, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo.
A programação musical inclui apresentações de Kelvin Arruda, sexta-feira às 19h30, com o projeto “A música em cada um de nós”, e Thalia Munhoz, sábado às 19h, com o projeto “História cantada”, ambos contemplados pelo Bolsa Cultura 2025.