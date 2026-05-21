Polícia intercepta carregamento milionário de cigarros contrabandeados na Rodovia Péricles Bellini 

O caminhão que transportava cerca de 225 mil maços de cigarros de origem paraguaia foi abordado no trecho de Álvares Florence/SP.

Uma grande apreensão de cigarros contrabandeados foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária na manhã desta quarta-feira (20.mai), durante uma fiscalização na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no trecho de Álvares Florence/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem ocorreu no quilômetro 137 da rodovia, quando os policiais pararam um caminhão que havia saído de Cascavel/PR. Durante a vistoria no compartimento de carga, os agentes localizaram aproximadamente 225 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

Segundo informações da polícia, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 1.125.000,00.

O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e descaminho, sendo apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Jales/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

A carga apreendida e o veículo permaneceram à disposição da Justiça. O caso seguirá sob investigação.

Com informações da Alvorada95fm