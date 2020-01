Divulgado ganhadores do Concurso Municipal “Natal Iluminado”

A premiação será na próxima quarta-feira (15/1), no auditório da ACV, às 9h

O Fundo Social de Solidariedade e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) divulgam a lista dos ganhadores do Concurso Municipal “Natal Iluminado de Votuporanga”, lançado em novembro de 2019. A premiação será na próxima quarta-feira (15/1), no auditório da ACV, às 9h.

Imóveis residenciais, edifícios, condomínios e empresas comerciais participaram do Concurso, que teve como objetivo reviver tradições do Natal. “Buscamos difundir o espírito natalino de fraternidade, respeito e amor ao próximo, além de estimular a criatividade e a cultura local, proporcionando um clima mais harmonioso e bonito neste período de festividade em Votuporanga”, conta a Presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primeira-dama do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho.

Para chegar ao resultado, foram analisados os critérios de originalidade, criatividade e inovação, tema natalino, iluminação, impacto visual e utilização de materiais recicláveis.

GanhadoresCategoria de Imóveis Residenciais

1º lugar: Eliane Santos Muniz da Silveira

2º lugar: Adriana Célia Romero Andriote

3º lugar: Rogério Teruhiko de Macedo Yamamoto

Categoria de Empresas Comerciais

1º lugar: Amigão Supermercado

2º lugar: Porecatu Supermercado

3º lugar: Doidão Utilidades

Categoria de Edifícios/Condomínios

1º lugar: Condomínio Athenas

2º lugar: Condomínio Villaggio San Remo

3º lugar: Condomínio Edifício San Marino

Premiação

A premiação será na próxima quarta-feira (15/1), no Auditório da ACV, às 9h. Os ganhadores de cada categoria receberão os seguintes prêmios:

1º Lugar: Placa de Premiação e R$ 1 mil

2º Lugar: Placa de Premiação e R$ 600

3º Lugar: Placa de Premiação e R$ 400