Trote sobre falso assalto com reféns em academia leva PM a mobilizar helicóptero Águia e viaturas em Rio Preto 

Policiais militares do Baep cercaram o entorno de uma academia após denúncia de suposto assalto no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil deve investigar a origem da ligação.

Um trote sobre um suposto assalto com reféns amarrados mobilizou equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e até o helicóptero Águia da Polícia Militar em uma academia de São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quarta-feira (20.mai).

Segundo o apurado, um funcionário da academia recebeu uma ligação em que o suspeito afirmava que o estabelecimento seria alvo de um assalto. Durante a chamada, o homem disse que integrava uma facção criminosa e fez ameaças.

Após o telefonema, equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram a mobilização no entorno da academia com mais de dez viaturas. Apesar disso, nenhum suspeito foi encontrado e a polícia constatou que se tratava de um golpe.

A Polícia Civil deve investigar a origem da ligação.