Sancionada lei que obriga execução dos hinos Nacional e de Votuporanga em escolas e eventos 

Lei municipal de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD) determina ainda a execução semanal dos hinos nas instituições de ensino públicas e privadas.

O Diário Oficial do Município de Votuporanga/SP trouxe na edição desta quinta-feira (25.set), a sanção do prefeito Jorge Seba (PSD) à lei municipal que torna obrigatória a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Votuporanga em eventos oficiais e esportivos do município, e determina sua execução semanal nas instituições de ensino públicas e privadas.

A lei municipal de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD) tramitou nas Comissões Permanentes da Câmara e recebeu emenda da Comissão de Justiça e Redação da Casa de Leis, antes de ser aprovada em plenário. Confira o texto abaixo:

Art. 1º Fica obrigatória a execução integral do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Votuporanga:

I – em todos os eventos oficiais promovidos ou apoiados pelo Poder Público Municipal;

II – em eventos esportivos organizados, patrocinados ou realizados em equipamentos públicos municipais, ainda que por terceiros;

III – uma vez por semana, no início das atividades letivas de todas as escolas públicas e privadas do Município.

Art. 2º A execução dos hinos observará, no que couber, as normas da Lei Federal nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.

Art. 3º Para efeitos desta Lei, consideram-se eventos oficiais quaisquer solenidades, inaugurações, sessões cívicas ou culturais com a participação ou apoio do Poder Público Municipal.

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 5º Fica revogada a Lei Municipal nº 3.327, de 5 de setembro de 2000.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Segundo o autor da lei, a medida visa fortalecer o civismo e o sentimento de pertencimento à Votuporanga: “A execução dos hinos é um momento de respeito e união, que ajuda a reforçar valores importantes para a comunidade”, justificou Dr. Leandro (PSD).