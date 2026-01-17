Oficinas de iniciação teatral abrem portas para novos públicos em Votuporanga

Atividades gratuitas acontecem nos dias 20 e 22 deste mês, no Parque da Cultura, com foco em iniciantes a partir dos 15 anos

O teatro, como linguagem artística e experiência coletiva, segue como importante ferramenta de formação humana, expressão e pertencimento cultural.

Em Votuporanga, essa potência ganha novos contornos com a realização de duas oficinas de iniciação teatral promovidas pelo Coletivo de Teatro Terceiro Ato. Nos dias 20 e 22 deste mês, as atividades acontecem às 19h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas, localizado no Parque da Cultura.

Voltadas a pessoas iniciantes, a partir dos 15 anos, as oficinas oferecem um primeiro contato com o fazer teatral e seus múltiplos desdobramentos. O teatro, além das técnicas de palco, se apresenta como espaço de escuta, troca e convivência, estimulando a segurança para se expressar em público, o trabalho em grupo, a empatia e o respeito às diferenças.

Corpo, voz, improvisação, leitura de textos dramáticos e jogos cênicos integram a proposta, que também convida à reflexão sobre temas sociais e à ampliação do repertório cultural.

A iniciativa disponibiliza 15 vagas e será conduzida por dois nomes atuantes da cena teatral local: o diretor, ator e idealizador da proposta Dênis Figueiredo, responsável pela primeira oficina, e a diretora e atriz Juliana Rocha, que ministra a segunda. Ambos possuem trajetória ligada a grupos da cidade e experiência na formação artística.

Do ponto de vista conceitual, as oficinas surgem como um gesto de aproximação entre o teatro e a comunidade. Ao democratizar o acesso à prática teatral, o projeto reforça a cultura como direito e elemento fundamental no desenvolvimento pessoal e social, especialmente entre adolescentes e jovens.

Segundo a produtora, dramaturga, diretora e atriz Esmeraldina Reis, integrante do coletivo, a idealização das oficinas partiu de uma demanda interna do grupo e do desejo de ampliar o diálogo com novos públicos.

Ela ressalta ainda que as oficinas vão além da aprendizagem técnica.

“Incentivar o público em geral, principalmente os adolescentes, ao envolvimento com as artes cênicas para que possam perceber a importância da Cultura no seu desenvolvimento pessoal e social”, explica ao abordar os objetivos centrais da ação.

Sobre a experiência oferecida aos participantes, Esmeraldina completa:

“A vivência em grupo com o despertar da escuta e do respeito com o outro. Tomar consciência do corpo como instrumento de comunicação e o contato e apreensão de algumas técnicas e jogos teatrais.”

O Coletivo Terceiro Ato e a cena local

Criado em 2019, o Coletivo Terceiro Ato reúne companhias como Abayomi Cia. de Teatro, Experiment’Ação Cênica, Cia. Praticamente Inofensiva e Confraria Fractal. O grupo também é responsável pela organização de eventos que fortalecem a cena teatral local, como o Festival Terceiro Ato e o Festival Abril em Cena.

Com atuação contínua no município, o coletivo se consolidou como espaço de articulação entre artistas e grupos, promovendo ações formativas, circulação de espetáculos e debates sobre políticas culturais.

“O objetivo do Coletivo é manter um canal de participação democrática com os grupos de teatro da cidade e contribuir com o crescimento e a visibilidade das artes cênicas”, completa Esmeraldina.

As oficinas contam com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Programa Bolsa Cultura 2025, da Secretaria de Cultura e Turismo. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio de perfil do Instagram @terceiroato.coletivo.