Oficina de boas práticas na adolescência, gravidez e ISTs-Aids será hoje

Ação é voltada para jovens a partir de 15 anos e será realizada no Polo UAB, das 7h30 às 16h.

Com o objetivo de capacitar e orientar jovens, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad), em parceria com o Rotary Club Novo Milênio e Delegacia de Ensino, realizará a 3ª Oficina de boas práticas na adolescência, gravidez e ISTs/Aids nesta quinta-feira (19/9), das 7h30 às 16h, no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil).

A ação é voltada para alunos acima de 15 anos e tem como objetivo apresentar ações para que os jovens sejam agentes de prevenção de gravidez não planejada, de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entre outros riscos.

Prosad

O Prosad (Programa de Saúde do Adolescente) foi implantado em Votuporanga pela Secretaria Municipal da Saúde, sob coordenação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 1997. Ele tem como objetivo atender adolescentes de 10 a 20 anos de idade do sexo masculino e feminino.

O programa atende por meio do Ambulatório do Adolescente, implantado nas seguintes Unidades: USF II “Dr. Ruy Pedroso”, Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, Consultório Municipal IX “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, Consultório Municipal I “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto” e Consultório Municipal IV “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”.

Por intermédio de uma equipe multiprofissional (Dentista, Educadora perinatal, Enfermeira, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Médico, Nutricionista e Psicóloga) são realizados grupos educativos e temáticos que procuram orientar adolescentes gestantes nas Unidades de Saúde.

As parcerias do programa são: Delegacia de Ensino de Votuporanga, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, Programa Municipal IST/AIDS, Rotary Club Novo Milênio e Secretaria Municipal da Assistência Social.