Adolescente morre após ser esfaqueado em Rio Preto 

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (17) no bairro Jardim Marajó. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado em uma rua no bairro Jardim Marajó, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada deste sábado (17.jan).

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, mas não resistiu.

O corpo de Brayan Alexandre Alves da Costa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo o BO, Brayan estava acompanhado de outro adolescente, da mesma idade, que foi socorrido e levado para a UPA Santo Antônio. Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde da vítima sobrevivente, que foi transferida para Santa Casa de Rio Preto, era estável.

O caso foi registrado como homicídio na Central de Flagrantes de Rio Preto. Ninguém foi preso.